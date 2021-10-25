Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» укрупнится уже в 2023 году

Альфа-Банк открыл ему льготную кредитную линию на 1,4 млрд рублей



Инвестиционный проект по производству и первичной переработке мяса свинины, который строит свинокомплекс «Восточно-Сибирский» (дочернее общество «Сибагро»), будет реализован с привлечением заемных средств. Кредитную линию в размере около 1,4 млрд рублей резиденту ТОР «Бурятия» открыло АО «Альфа-Банк», сообщило минвостокразвития.



Кредитование будет осуществляться по программе льготного заемного финансирования реализации проектов резидентов свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития. Программа, реализуемая минвостокразвития России совместно с единым институтом развития – Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, предусматривает субсидирование части процентной ставки из федерального бюджета банкам-участникам.



«Помимо налоговых льгот и преференций резиденты территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток пользуются широким набором сервисов для бизнеса, административной поддержкой. Льготные кредиты, которые они получают по Программе 1818, выступают гарантией успешной реализации заявленных проектов. Инвесторы активно пользуются предлагаемыми инструментами, обращаются за услугами и сервисами в корпорацию. На сегодняшний день 20 компаний уже получили финансовую поддержку в виде кредитов на сумму более 17,4 млрд рублей», – заявил управляющий директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Сергей Скалий.



«Группа компаний «Сибагро» является одним из лидеров российского рынка свиноводства. Она зарекомендовала себя как финансово устойчивый, динамично развивающийся игрок. Мы рады поддержать компанию в реализации этого важного инвестиционного проекта и внести вклад в развитие экономики региона», — подчеркнул руководитель департамента по работе с крупными корпоративными клиентами «Альфа-Банка» Денис Кутасов.



Проект свинокомплекса «Восточно-Сибирский» направлен на создание предприятия замкнутого цикла с единовременным содержанием 35,5 тыс голов свиней (мощность первой очереди комплекса – 79 тыс голов в год или 20 тыс тонн в живом весе). Новая ферма разместится в селе Усть-Брянь Заиграевского района Бурятии в границах действующего свинокомплекса на 78 тысяч голов.



Агрокомплекс спроектирован с соблюдением всех экологических норм и правил, которые будут строго контролироваться во время эксплуатации объекта. Строительно-монтажные работы уже начаты и будут вестись поэтапно: пять зданий для откорма, пять зданий репродукторной фермы и модернизация убойного цеха.



«Мы получили разрешение на строительство минвостокразвития России и уже приступили к земляным и бетонным работам, – рассказала руководитель свинокомплекса «Восточно-Сибирский» Юлия Шишкина. – Заключили договоры с поставщиком комплексного свиноводческого оборудования и на поставку оборудования для цеха разделения навоза на фракции. Планируем закупить пять единиц спецтехники для обеспечения производственной деятельности и два автобуса для персонала. В результате реализации нашего проекта, который направлен на полное обеспечение региона собственной сельскохозяйственной продукцией высокого качества, мощность производства возрастет в полтора раза. Это заметно повысит продовольственную безопасность Бурятии. А через три-четыре года, когда местный рынок насытится мясом свинины, мы рассмотрим новые каналы экспорта продукции – регион обладает выгодным логистическим расположением, доступом к рынкам Японии и других стран АТР».



Руководитель проекта считает, что возможность масштабировать бизнес, причем в довольно комфортных условиях, получена за счет существующих налоговых льгот и упрощения разрешительных процедур. Кроме того, в рамках обеспечения проекта инфраструктурой за счет федерального бюджета будет построена технологическая автомобильная дорога протяженностью 3,3 километра. Стоимость работ оценивается в 85 млн рублей.



Запуск предприятия намечен на 2023 год, предусмотрено создание 116 рабочих мест. «Помимо достойных зарплат выделяем своим работникам социальный пакет, обеспечиваем их профессиональное развитие. Специалисты будут регулярно проходить обучение и повышение квалификации по направлениям: ветеринария, зоотехника, ведение эксплуатационного хозяйства», – добавила Юлия Шишкина.



«Резидентами территории опережающего развития «Бурятия» являются 13 компаний с заявленными инвестициями в размере 11,8 млрд рублей и планами по созданию более 1600 рабочих мест. Инвесторам доступны значительные налоговые льготы и преференции, среди которых: сниженные до 7,6% страховые взносы в течение 10 лет, нулевые налоги на имущество, прибыль и землю первые пять лет. Важными преференциями являются строительство инфраструктуры для резидентов за счет бюджетных средств или возмещение понесенных затрат резидента на ее строительство, а также возможность применения режима свободной таможенной зоны, субсидирование процентных ставок по кредитам», – отметил и.о. директора ООО «УК ТОР «Бурятия» (дочернее общество АО «Корпорация развития Дальнего Востока») Денис Емельянов.





Фото: minvr.gov.ru





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