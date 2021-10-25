Перепись населения в Бурятии идет медленно, переписчиков кусают собаки

Жителей частных домов просят следить за сторожевыми собаками, так как участились случаи нападения псов на переписчиков





Глава Бурятии Алексей Цыденов попросил жителей частных домов следить за сторожевыми собаками, так как участились случаи нападения собак на переписчиков, сообщили в правительстве республики.



«Уже есть факты, когда собаки нападали на переписчиков, поэтому прошу поддержать наших переписчиков, которые проводят большую ответственную работу, ходят по дворам и ведут перепись. Эту работу они делают для нас с вами. Поэтому прошу позаботиться об их безопасности», - подчеркнул Алексей Цыденов. При этом, по оценке главы региона, перепись в Бурятии идет низкими темпами и призвал земляков активизироваться.



«Все планируется исходя из количества жителей: бюджет, вся система образования, здравоохранения, норма содержания врачей и учителей, дороги, инженерное обеспечение – все, что так или иначе имеет плановый характер, все зависит от численности населения. Сколько будет учтено людей - настолько велик и будет план. Скажем, будет в поселке жить 200 человек, а посчитают 50 – не будет ФАПа, врачей. Пройти перепись нужно для того, чтобы на каждого человека были заложены нормы обеспечения. Отмечу, что перепись населения идёт невысокими темпами: на сегодня переписано чуть более 200 тыс человек, а у нас по итогам последней переписи 972 тыс жителей. Половина времени уже прошла. Нам за оставшуюся половину времени нужно переписать еще 700 с лишним тысяч человек. Это много. Я хотел бы обратиться ко всем нашим жителям. Уважаемые земляки, очень важно, чтобы все приняли участие в переписи, все были учтены», - обратился к жителям республики глава Бурятии.



Алексей Цыденов сегодня сам принял участие во Всероссийской переписи населения. Он прошел процедуру переписи через сайт «Госуслуги». Он отметил простоту и доступность процедуры заполнения анкеты через портал «Госуслуги».



«Процедура простая и доступная. 10-15 минут потратить, чтобы полностью переписаться - можно найти это время. Тем более, что это определяет все условия жизни в республике в следующие десять лет. Перепись пройти можно самостоятельно на портале «Госуслуги», как я сейчас, за себя и за своих родных - учет ведётся по домохозяйству. Либо можно прийти в пункты переписи. Они не совпадают с участками голосования, куда люди привыкли ходить. Перечень пунктов опубликован в СМИ, на сайте Бурятстата и Правительства Бурятии. И третий способ – дома. По домам ходят переписчики», - рассказал Алексей Цыденов.



Фото: egov-buryatia.ru



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.