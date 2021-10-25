Буузы из Бурятии осваивают рынки соседних регионов

Полуфабрикатная отрасль республики набирает мощь





Более 30% мясных полуфабрикатов в тесте, произведенных на территории Бурятии, вывозится за ее пределы. В данной группе буузы составляют более 60%, сообщили сегодня представители Минсельхоза республики.

Большие объемы идут в Якутию, Магаданскую область, Приморский, Хабаровский и Забайкальский края. Пришли бурятские буузы и другие полуфабрикаты в тесте в Иркутскую область, Красноярский край. Есть вероятность, что бурятские производители бууз появятся со своей продукцией на прилавках супермаркетов федеральной сети «Магнит».«Это хорошее достижение. Республика Бурятии – животноводческая. У нас мясо пастбищного выгула, обладает высокими вкусовыми качествами. Продукция из него ценится в других регионах», - сообщила начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности минсельхоза Бурятии Татьяна Полозова.Сейчас девять брендов Бурятии принимают участие во втором Национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Это черемуха, кедровый орех, вода природная питьевая «Бурятия», оронгойские арбузы, тушенка Бурятии, облепиха, бурятская смолка (сера), чай бурятских знахарей и боргойское мясо. Идет народное голосование, которое продлится до 7 ноября.«Всех жителей республики призываем отдать свои голоса за наши бренды. Продукция участников конкурса, информация об участниках размещена на федеральном сайте «Вкусы России», - говорит Татьяна Полозова.По условиям конкурса, человек может проголосовать три раза – один раз за бренды своего региона и два раза - за понравившиеся бренды других регионов. Сейчас среди брендов-конкурсантов республики лидируют оронгойские арбузы.В прошлом конкурсе республика представляла пять брендов. Один из них - буузы - стал победителем в народном голосовании.«По итогам прошлого года бурятские буузы появились не только на потребительском рынке Дальневосточного федерального округа, но и активно выходят на потребительский рынок Российской Федерации. Расширяется как ассортимент, так и объемы производства. Ассортимент бууз сейчас составляет около 80 наименований», - отмечают в минсельхозе Бурятии.В ведомстве призывают рестораторов республики обратить пристальное внимание на местные бренды, за их счет расширить ассортимент, предлагаемый посетителям.Фото: пресс-служба правительства Бурятии