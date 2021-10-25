Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды

На севере республики ожидаются снегопады
По данным синоптиков, утром и днем 26 октября по северной половине Бурятии пройдет мокрый снег, по северному Прибайкалью временами сильные снегопады. По южной половине республики преимущественно без осадков.
Ветер юго-западный 5-10, утром и днем местами до 15-20 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -9,-14, по Прибайкалью при снеге 0,+3, днем +8,+13, по северным районам +1,+6.
В Улан-Удэ осадков не ожидается. Ветер юго-западный ночью слабый, днем 6-11 м/с. Температура ночью -3,-5, днем +8,+10.
Фото: «Номер один»
В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.