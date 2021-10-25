Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды

На севере республики ожидаются снегопады





По данным синоптиков, утром и днем 26 октября по северной половине Бурятии пройдет мокрый снег, по северному Прибайкалью временами сильные снегопады. По южной половине республики преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный 5-10, утром и днем местами до 15-20 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -9,-14, по Прибайкалью при снеге 0,+3, днем +8,+13, по северным районам +1,+6.В Улан-Удэ осадков не ожидается. Ветер юго-западный ночью слабый, днем 6-11 м/с. Температура ночью -3,-5, днем +8,+10.Фото: «Номер один»