В Бурятии хороший урожай картофеля привел к… росту цен

Оптовики из других регионов ускорили продовольственную инфляцию в республике



Продовольственная инфляция в Бурятии увеличилась с 7,83% в августе до 9,18% в сентябре. Значимый вклад в ее рост внесли овощи открытого грунта, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Центрального банка России.



Несмотря на летние погодные аномалии, валовый сбор картофеля и моркови у ведущих овощеводческих хозяйств республики, по предварительной оценке, на 10-15% превысил прошлогодние результаты.



«Во многих регионах урожай плодоовощной продукции хуже, поэтому они больше закупали корнеплодов извне, в том числе из Бурятии. По информации местных аграриев, в сентябре оптовики из других регионов разово приобретали до 10% от валового сбора этих овощей. Так как спрос на местную продукцию вырос, цены на картофель и морковь на полках наших магазинов стали расти быстрее», — прокомментировала Наталья Эйрих, управляющий республиканским отделении Сибирского главного управления Центрального банка России.

В целом в сентябре годовая инфляция в Бурятии ускорилась на 0,64 п.п. до 7,89%, что выше показателя по Дальневосточному федеральному округу (6,42%) и в целом по России (7,40%). Ускорение инфляции обусловили такие факторы, как давление издержек, ограничение предложения на отдельных товарных рынках.



Увеличение затрат производителей мяса и яиц на кормовую базу в связи с подорожанием зерна отразилось на ускорении годовых темпов прироста цен на говядину, свинину, куриное мясо и яйца. Давление со стороны роста издержек производителей на сырьё, упаковку, транспортные расходы повысило темпы прироста цен на хлеб и хлебобулочные изделия.



Перебои в поставках морских грузов ограничили предложение импортных фруктов. Это повысило годовые темпы прироста цен на груши, виноград, лимоны и замедлило снижение в годовом выражении цен на апельсины.



Непродовольственные товары



Годовые темпы прироста цен на непродовольственные товары увеличились с 8,14% в августе до 8,51% в сентябре. Наибольший вклад внесла динамика цен на твердое топливо. Увеличение транспортных издержек угледобывающих предприятий и заготовителей дров (удорожание ГСМ, запчастей) привело к усилению годового роста цен на дрова и уголь.



Снижение поставок из-за нехватки у заводов-изготовителей электронных компонентов и удорожание логистики определили дальнейшее повышение годовых темпов прироста цен на телевизоры.



Услуги



Годовой прирост цен на услуги замедлился до 4,64% в сентябре после 4,91% в августе.Благодаря увеличению количества рейсов на московском направлении снизились годовые темпы прироста цен на авиабилеты.



Эффект высокой базы отразился на годовой динамике тарифов городского пассажирского транспорта. В сентябре прошлого года проезд в общественном транспорте столицы республики заметно подорожал после индексации. В сентябре текущего года индексации не было. В результате годовой рост цен на услуги городского пассажирского транспорта замедлился.



Инфляция в Дальневосточном федеральном округе и России



Годовая инфляция в Дальневосточном федеральном округе в сентябре 2021 года увеличилась до 6,42% после 6,19% в августе. На динамику цен в округе, как и в целом по стране, в основном оказали влияние такие факторы, как увеличение издержек и более поздний, чем обычно, из-за неблагоприятных погодных условий сбор урожая овощей. Расширение спроса по-прежнему ускоряло рост цен на непродовольственном рынке. Из-за эффекта низкой сравнительной базы продолжили дорожать услуги.



В целом по России годовая инфляция в сентябре увеличилась до 7,40%. Значительную роль сыграли цены на плодоовощную продукцию из-за ухудшения погодных условий и ситуации с урожаем. Показатели устойчивой ценовой динамики, отражающие инфляционное давление со стороны спроса, в годовом выражении также возросли, в месячном ― сохраняются на высоком уровне. Дополнительные проинфляционные разовые факторы способны поддержать инфляционные ожидания на повышенном уровне более продолжительное время. С учетом проводимой Банком России денежно-кредитной политики, в том числе будущих решений по ключевой ставке, годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.



Фото: pixabay.com

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