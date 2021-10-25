25.10.2021
Экспорт нефрита из Бурятии снова растет

Экспорт нефрита из Бурятии снова растет

Основным торговым партнером российских экспортеров теперь выступает Гонконг

Более 146 тонн нефрита экспортировано за девять месяцев нынешнего года через Улан-Удэнский пост Бурятской таможни, имеющий исключительную компетенцию на оформление вывоза нефрита-сырца. Это почти на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда экспорт нефрита сократился на 20%, сообщил замначальника Бурятской таможни Александр Мартынов.

Таможенное декларирование ценного камня вели компании, которые зарегистрированы не в Бурятии. Примечательно, что основным торговым партнером российских экспортеров выступил Гонконг – более 54% экспортного оборота.

С начала года в Бурятии выявлено три факта незаконного перемещения нефрита. Изъято более 470 кг камня стоимостью почти 470 тыс рублей. Еще одно дело об обороте нефрита стоимостью около 100 млн рублей находится в административном производстве.

Небольшие объемы изъятия нефрита пока не позволяют говорить о том, что каналы контрабанды нефрита из Бурятии в КНР через Монголию больше не используются, считают сотрудники Бурятской таможни. Во-первых, не завершен год, во-вторых, этот вид контрабанды носит латентный характер. Вместе с тем, нелегальный вывоз российского нефрита через Казахстан существует, но оперативными данными таможен на российско-казахстанской границе в Бурятской таможне не располагают.

Как сообщал «Номер один», вывоз в Китай около 6,5 тонны нелегально добытого белого нефрита предотвратила в конце лета Сибирская оперативная таможня. Был ликвидирован канал контрабандных поставок этого полудрагоценного камня с территории России через Казахстан. Грузовик с крупной партией нефрита был остановлен на автомобильном пункте пропуска «Михайловка» при попытке пересечения российско-казахстанской границы. Контейнеры с необработанными камнями и цельными глыбами, промаркированными и отмеченными иероглифами, предназначались для экспорта в Китай по подложным документам.

Владелец груза, гражданин КНР, уже рассчитался с российскими поставщиками за товар и ожидал его прибытия из Казахстана авиационным транспортом. Но таможенники заранее знали о готовящейся контрабанде, отслеживали перемещение груза и предотвратили вывоз. Операция проходила весной 2021 года. На сегодняшний день завершена экспертиза изъятого нефрита, согласно которой камни имеют признаки добычи нелегальным способом на месторождениях Бурятии и Забайкальского края. Среднерыночная стоимость партии задержанного нефрита дорогостоящего белого сорта по экспертным оценкам составляет около 393 млн рублей.

Таможенники проверили цепочку сделок с нефритом на внутреннем рынке и выяснили, что указанный в товаросопроводительных документах недропользователь к добыче изъятого камня отношения не имеет, а сделки купли-продажи являются фиктивными. «Преступники намеренно выбрали для контрабанды нефрита из Бурятии более длинный и затратный маршрут через Казахстан, – отметил заместитель начальника Сибирского таможенного управления – начальник Сибирской оперативной таможни Алексей Яковлев. – Таким способом злоумышленники стремились затруднить российской стороне контроль над экспортными операциями, осуществляемыми с территории не имеющего отношения к происхождению нефрита государства – члена Евразийского экономического союза».

В отношении перевозчика, 50-летнего жителя Иркутска, возбуждено уголовное дело по факту покушения на контрабанду стратегически важных ресурсов (статьи 30 и 226,1 УК РФ). Как удалось установить таможенникам, он знал, что осуществляет поставки нефрита из России в Китай по подложным документам, но продолжал это делать из корыстных побуждений. По имеющимся у оперативников данным, к пресеченной контрабанде причастна группа лиц из Иркутска, которая неоднократно занималась поставками нефрита в Китай. В феврале 2021 года подконтрольная им фирма получила по подложным документам новое разрешение на вывоз около 100 тонн полудрагоценного камня. Таможенники предотвратили контрабанду первой партии нефрита в рамках запланированных поставок на стадии замысла и ликвидировали сам канал.

В 2020 году Бурятской таможней выявлено три факта незаконного перемещения нефрита, по результатам которых возбуждено три дела об административных правонарушениях. В 2019 году было 19 дел. Вес изъятого нефрита, ставшего предметом правонарушения, составил около 8 тонн. Стоимость изъятого товара - 724,4 тысячи рублей. В Бурятии сосредоточено свыше 90 процентов балансовых запасов сортового нефрита России, включая самый ценный - белый. Республика находится в тройке ведущих поставщиков нефрита на международный рынок. Ежегодно в Бурятии добывается более 270 тонн этого камня. В Китае и странах Юго-Восточной Азии нефрит называют «зеленым золотом» и «священным камнем». Его цена в Китае может составлять до тысячи долларов за килограмм в зависимости от качества. Из России нефрит можно вывозить только по лицензии.

Фото: dvtu.customs.gov.ru
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