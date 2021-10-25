Экспорт нефрита из Бурятии снова растет

Основным торговым партнером российских экспортеров теперь выступает Гонконг



Более 146 тонн нефрита экспортировано за девять месяцев нынешнего года через Улан-Удэнский пост Бурятской таможни, имеющий исключительную компетенцию на оформление вывоза нефрита-сырца. Это почти на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда экспорт нефрита сократился на 20%, сообщил замначальника Бурятской таможни Александр Мартынов.



Таможенное декларирование ценного камня вели компании, которые зарегистрированы не в Бурятии. Примечательно, что основным торговым партнером российских экспортеров выступил Гонконг – более 54% экспортного оборота.



С начала года в Бурятии выявлено три факта незаконного перемещения нефрита. Изъято более 470 кг камня стоимостью почти 470 тыс рублей. Еще одно дело об обороте нефрита стоимостью около 100 млн рублей находится в административном производстве.



Небольшие объемы изъятия нефрита пока не позволяют говорить о том, что каналы контрабанды нефрита из Бурятии в КНР через Монголию больше не используются, считают сотрудники Бурятской таможни. Во-первых, не завершен год, во-вторых, этот вид контрабанды носит латентный характер. Вместе с тем, нелегальный вывоз российского нефрита через Казахстан существует, но оперативными данными таможен на российско-казахстанской границе в Бурятской таможне не располагают.







Владелец груза, гражданин КНР, уже рассчитался с российскими поставщиками за товар и ожидал его прибытия из Казахстана авиационным транспортом. Но таможенники заранее знали о готовящейся контрабанде, отслеживали перемещение груза и предотвратили вывоз. Операция проходила весной 2021 года. На сегодняшний день завершена экспертиза изъятого нефрита, согласно которой камни имеют признаки добычи нелегальным способом на месторождениях Бурятии и Забайкальского края. Среднерыночная стоимость партии задержанного нефрита дорогостоящего белого сорта по экспертным оценкам составляет около 393 млн рублей.



Таможенники проверили цепочку сделок с нефритом на внутреннем рынке и выяснили, что указанный в товаросопроводительных документах недропользователь к добыче изъятого камня отношения не имеет, а сделки купли-продажи являются фиктивными. «Преступники намеренно выбрали для контрабанды нефрита из Бурятии более длинный и затратный маршрут через Казахстан, – отметил заместитель начальника Сибирского таможенного управления – начальник Сибирской оперативной таможни Алексей Яковлев. – Таким способом злоумышленники стремились затруднить российской стороне контроль над экспортными операциями, осуществляемыми с территории не имеющего отношения к происхождению нефрита государства – члена Евразийского экономического союза».



В отношении перевозчика, 50-летнего жителя Иркутска, возбуждено уголовное дело по факту покушения на контрабанду стратегически важных ресурсов (статьи 30 и 226,1 УК РФ). Как удалось установить таможенникам, он знал, что осуществляет поставки нефрита из России в Китай по подложным документам, но продолжал это делать из корыстных побуждений. По имеющимся у оперативников данным, к пресеченной контрабанде причастна группа лиц из Иркутска, которая неоднократно занималась поставками нефрита в Китай. В феврале 2021 года подконтрольная им фирма получила по подложным документам новое разрешение на вывоз около 100 тонн полудрагоценного камня. Таможенники предотвратили контрабанду первой партии нефрита в рамках запланированных поставок на стадии замысла и ликвидировали сам канал.



В 2020 году Бурятской таможней выявлено три факта незаконного перемещения нефрита, по результатам которых возбуждено три дела об административных правонарушениях. В 2019 году было 19 дел. Вес изъятого нефрита, ставшего предметом правонарушения, составил около 8 тонн. Стоимость изъятого товара - 724,4 тысячи рублей. В Бурятии сосредоточено свыше 90 процентов балансовых запасов сортового нефрита России, включая самый ценный - белый. Республика находится в тройке ведущих поставщиков нефрита на международный рынок. Ежегодно в Бурятии добывается более 270 тонн этого камня. В Китае и странах Юго-Восточной Азии нефрит называют «зеленым золотом» и «священным камнем». Его цена в Китае может составлять до тысячи долларов за килограмм в зависимости от качества. Из России нефрит можно вывозить только по лицензии.



Фото: dvtu.customs.gov.ru

Более 146 тонн нефрита экспортировано за девять месяцев нынешнего года через Улан-Удэнский пост Бурятской таможни, имеющий исключительную компетенцию на оформление вывоза нефрита-сырца. Это почти на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда экспорт нефрита сократился на 20%, сообщил замначальника Бурятской таможни Александр Мартынов.Таможенное декларирование ценного камня вели компании, которые зарегистрированы не в Бурятии. Примечательно, что основным торговым партнером российских экспортеров выступил Гонконг – более 54% экспортного оборота.С начала года в Бурятии выявлено три факта незаконного перемещения нефрита. Изъято более 470 кг камня стоимостью почти 470 тыс рублей. Еще одно дело об обороте нефрита стоимостью около 100 млн рублей находится в административном производстве.Небольшие объемы изъятия нефрита пока не позволяют говорить о том, что каналы контрабанды нефрита из Бурятии в КНР через Монголию больше не используются, считают сотрудники Бурятской таможни. Во-первых, не завершен год, во-вторых, этот вид контрабанды носит латентный характер. Вместе с тем, нелегальный вывоз российского нефрита через Казахстан существует, но оперативными данными таможен на российско-казахстанской границе в Бурятской таможне не располагают. Как сообщал «Номер один» , вывоз в Китай около 6,5 тонны нелегально добытого белого нефрита предотвратила в конце лета Сибирская оперативная таможня. Был ликвидирован канал контрабандных поставок этого полудрагоценного камня с территории России через Казахстан. Грузовик с крупной партией нефрита был остановлен на автомобильном пункте пропуска «Михайловка» при попытке пересечения российско-казахстанской границы. Контейнеры с необработанными камнями и цельными глыбами, промаркированными и отмеченными иероглифами, предназначались для экспорта в Китай по подложным документам.Владелец груза, гражданин КНР, уже рассчитался с российскими поставщиками за товар и ожидал его прибытия из Казахстана авиационным транспортом. Но таможенники заранее знали о готовящейся контрабанде, отслеживали перемещение груза и предотвратили вывоз. Операция проходила весной 2021 года. На сегодняшний день завершена экспертиза изъятого нефрита, согласно которой камни имеют признаки добычи нелегальным способом на месторождениях Бурятии и Забайкальского края. Среднерыночная стоимость партии задержанного нефрита дорогостоящего белого сорта по экспертным оценкам составляет около 393 млн рублей.Таможенники проверили цепочку сделок с нефритом на внутреннем рынке и выяснили, что указанный в товаросопроводительных документах недропользователь к добыче изъятого камня отношения не имеет, а сделки купли-продажи являются фиктивными. «Преступники намеренно выбрали для контрабанды нефрита из Бурятии более длинный и затратный маршрут через Казахстан, – отметил заместитель начальника Сибирского таможенного управления – начальник Сибирской оперативной таможни Алексей Яковлев. – Таким способом злоумышленники стремились затруднить российской стороне контроль над экспортными операциями, осуществляемыми с территории не имеющего отношения к происхождению нефрита государства – члена Евразийского экономического союза».В отношении перевозчика, 50-летнего жителя Иркутска, возбуждено уголовное дело по факту покушения на контрабанду стратегически важных ресурсов (статьи 30 и 226,1 УК РФ). Как удалось установить таможенникам, он знал, что осуществляет поставки нефрита из России в Китай по подложным документам, но продолжал это делать из корыстных побуждений. По имеющимся у оперативников данным, к пресеченной контрабанде причастна группа лиц из Иркутска, которая неоднократно занималась поставками нефрита в Китай. В феврале 2021 года подконтрольная им фирма получила по подложным документам новое разрешение на вывоз около 100 тонн полудрагоценного камня. Таможенники предотвратили контрабанду первой партии нефрита в рамках запланированных поставок на стадии замысла и ликвидировали сам канал.В 2020 году Бурятской таможней выявлено три факта незаконного перемещения нефрита, по результатам которых возбуждено три дела об административных правонарушениях. В 2019 году было 19 дел. Вес изъятого нефрита, ставшего предметом правонарушения, составил около 8 тонн. Стоимость изъятого товара - 724,4 тысячи рублей. В Бурятии сосредоточено свыше 90 процентов балансовых запасов сортового нефрита России, включая самый ценный - белый. Республика находится в тройке ведущих поставщиков нефрита на международный рынок. Ежегодно в Бурятии добывается более 270 тонн этого камня. В Китае и странах Юго-Восточной Азии нефрит называют «зеленым золотом» и «священным камнем». Его цена в Китае может составлять до тысячи долларов за килограмм в зависимости от качества. Из России нефрит можно вывозить только по лицензии.Фото: dvtu.customs.gov.ru

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