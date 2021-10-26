В Бурятии ипотечное кредитование сократилось на 26%

Растущие ставки по ипотеке отталкивают часть потенциальных заемщиков









В частности, в сентябре банки предоставили 149 тысяч ипотечных кредитов – на 4% больше, чем в августе (144 тысячи кредитов), но на 23% меньше, чем в сентябре 2020 года (193 тысячи кредитов).



Среди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных в сентябре ипотечных кредитов, наибольшее сокращение по сравнению с сентябрем 2020 года произошло в Москве и Санкт-Петербурге (на 35%), в Московской области и Краснодарском крае (на 33%), в Ленинградской области (на 32%).



«Снижение выдачи ипотеки в сентябре в годовом выражении обусловлено несколькими факторами: в сентябре прошлого года среди заемщиков возник ажиотаж из-за ложного ожидания завершения программы льготной ипотеки. Сейчас эта программа еще действует, но из-за ограничения максимального размера кредита небольшой суммой в 3 млн рублей она почти недоступна для Москвы и Санкт-Петербурга. Наконец, ставки по ипотеке выросли и продолжают расти почти ежемесячно, что также отталкивает часть потенциальных заемщиков», - комментирует Артур Александрович, генеральный директор ОКБ.







Фото: pixabay.com Выдачи ипотечных кредитов в Бурятии сократились за год (сентябрь 2021 года к сентябрю 2020-го) на 26 процентов. В Иркутской области – на 22 процента, в Забайкальском крае – на 14 процентов, сообщает «Объединенное кредитное бюро» (ОКБ). В целом, по его данным, россияне взяли в третьем квартале 435 тысяч ипотечных кредитов. По сравнению с аналогичным кварталом прошлого года (501 тысяча кредитов) выдачи сократились на 13%.В частности, в сентябре банки предоставили 149 тысяч ипотечных кредитов – на 4% больше, чем в августе (144 тысячи кредитов), но на 23% меньше, чем в сентябре 2020 года (193 тысячи кредитов).Среди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных в сентябре ипотечных кредитов, наибольшее сокращение по сравнению с сентябрем 2020 года произошло в Москве и Санкт-Петербурге (на 35%), в Московской области и Краснодарском крае (на 33%), в Ленинградской области (на 32%).«Снижение выдачи ипотеки в сентябре в годовом выражении обусловлено несколькими факторами: в сентябре прошлого года среди заемщиков возник ажиотаж из-за ложного ожидания завершения программы льготной ипотеки. Сейчас эта программа еще действует, но из-за ограничения максимального размера кредита небольшой суммой в 3 млн рублей она почти недоступна для Москвы и Санкт-Петербурга. Наконец, ставки по ипотеке выросли и продолжают расти почти ежемесячно, что также отталкивает часть потенциальных заемщиков», - комментирует Артур Александрович, генеральный директор ОКБ. Как сообщал «Номер один» , аналитики говорят о достижении потолка платежеспособного спроса в Бурятии и постепенном «сдувании» ипотечного пузыря. Ведь сегодня число готовых инвестировать на заемные средства в рынок, покупая бетонные коробки по совершенно диким ценам, стало минимальным. Доступность кредитов снизилась с весны, когда регулятор начал последовательно поднимать ставку, вслед за ней выросла стоимость ипотечного кредитования. По данным Нацбанка Бурятии, в июле количество выданных ипотечных кредитов в Бурятии начало падать, займы получили 792 заемщика (в июле 2020 года - 804). Все это привело к тому, что в августе 2021 года в Бурятии рынок продаж испытал неожиданное торможение.Фото: pixabay.com

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