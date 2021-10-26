26.10.2021
Число выздоровевших от COVID-19 жителей Бурятии - более 54 тысяч

Число выздоровевших от COVID-19 жителей Бурятии - более 54 тысяч

Однако заболеваемость высока: в больницах и дома лечатся почти 3 700 пациентов  

Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 62 318. Это на 157 случаев больше, чем было в понедельник. Из них 48% (29 550) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 962 человека,  за последние сутки – пятеро (четверо - старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из выявленных за прошедшие сутки больных  138 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

Число контактных лиц – 10 535 человек.

В стационарах получают лечение  872 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 696. В отделениях реанимации находится 90 пациентов (из них старше 65 лет – 52), на ИВЛ – 57 пациентов (из них старше 65 – 35), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 39.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 1051 койка: занято – 872, свободно – 179 коек. Занятость коечного фонда составляет 82,9%.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2 820 человек.

Всего выздоровели от коронавируса 54 068 (+247) человек.

За  сутки проведено исследований от 1 465 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 590 783 исследований.

Завершили вакцинацию 301 994 человека.  

Фото: pixabay.com
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