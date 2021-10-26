В Улан-Удэ изучают пассажиропотоки для новой транспортной модели

Предложения будут готовы в декабре этого года, а срок реализации с 2022-го до 2035 года









«В Улан-Удэ неравномерно распределено население - очень большой объем малоэтажной застройки на периферии города. Конечно, эти все особенности обусловили те отличия в общественном транспорте, которые мы сейчас видим – большое количество дублирующих рейсов, слишком протяженные маршруты и немалые интервалы между автобусами», - рассказал исполнительной директор компании «Радар» Юрий Попов.



Для того, чтобы разработать конкретные рекомендации по оптимизации маршрутной сети, компания проводит социологический опрос жителей и использует обезличенные данные мобильных операторов. На основе этого в немецкой программе «PTV-Vision» формируется прогнозная транспортная модель, разрабатываются различные варианты изменения маршрутной сети. В программе можно будет просчитать, сколько нужно подвижного состава, каков должен быть интервал движения и каковы будут затраты перевозчиков.



Предложения будут готовы в декабре этого года, а срок реализации новой транспортной модели будет поэтапным – до 2022 года, следующий этап – до 2025 года, затем до 2030 года и до 2035 года.



Между тем, согласно предварительному обследованию пассажиропотоков, городу необходимо около 200 автобусов большого и среднего класса типа ЛиАЗ, ПАЗ и 400 автобусов малого класса. Учитывая 42 новых имеющихся автобуса и два автобуса, которые появятся в этом году, город запрашивает у правительства Российской Федерации 157 автобусов. Их ввод предполагается в 2022-2023 годах.



Напомним, сейчас в городе проводится социологическое исследование о транспортной и пешеходной подвижности населения. Пройти анкетирование можно по адресу



Фото: ulan-ude-info.ru

В Улан-Удэ пермская компания «Радар» начала и ведет обследование пассажиропотоков на городских маршрутах для того, чтобы сформировать рекомендации по оптимизации маршрутной сети. Это может быть введение новых маршрутов и отмена старых, формирование финансовой модели и расчет потребности подвижного состава на каждом маршруте, сообщили в городской администрации.«В Улан-Удэ неравномерно распределено население - очень большой объем малоэтажной застройки на периферии города. Конечно, эти все особенности обусловили те отличия в общественном транспорте, которые мы сейчас видим – большое количество дублирующих рейсов, слишком протяженные маршруты и немалые интервалы между автобусами», - рассказал исполнительной директор компании «Радар» Юрий Попов.Для того, чтобы разработать конкретные рекомендации по оптимизации маршрутной сети, компания проводит социологический опрос жителей и использует обезличенные данные мобильных операторов. На основе этого в немецкой программе «PTV-Vision» формируется прогнозная транспортная модель, разрабатываются различные варианты изменения маршрутной сети. В программе можно будет просчитать, сколько нужно подвижного состава, каков должен быть интервал движения и каковы будут затраты перевозчиков.Предложения будут готовы в декабре этого года, а срок реализации новой транспортной модели будет поэтапным – до 2022 года, следующий этап – до 2025 года, затем до 2030 года и до 2035 года.Между тем, согласно предварительному обследованию пассажиропотоков, городу необходимо около 200 автобусов большого и среднего класса типа ЛиАЗ, ПАЗ и 400 автобусов малого класса. Учитывая 42 новых имеющихся автобуса и два автобуса, которые появятся в этом году, город запрашивает у правительства Российской Федерации 157 автобусов. Их ввод предполагается в 2022-2023 годах.Напомним, сейчас в городе проводится социологическое исследование о транспортной и пешеходной подвижности населения. Пройти анкетирование можно по адресу http://oproscity.ru Фото: ulan-ude-info.ru

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