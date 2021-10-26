В Бурятии умер выдающийся поэт и общественный деятель

Матвей Чойбонов скончался на 75-м году жизни





Как сообщил в соцсетях глава Джидинского района Валерий Шагжитаров, вчера на 75-м году жизни скончался известный поэт и общественный деятель Матвей Чойбонов.

«Его дар поэта, просветителя, наставника помогал жить людям в самые тяжелые годы. Матвей Рабданович пронес, сквозь всю свою жизнь, свои испытания, путешествия, поездки, обретения, горячую любовь к родной земле Джиды, всей Бурятии. Удивительным образом в Матвее Рабдановиче сочетались разные таланты, порой феноменальные - целителя, публициста, священнослужителя. Его имя почитали тысячи людей в разных уголков России и мира», - написал Валерий Шагжитаров.Матвей Чойбонов родился 2 октября 1947 года в Селенгинском районе, вырос в селе Инзагатуй Джидинского района. После окончания школы учился в музыкальном училище им. П. И. Чайковского, медицинском училище, Бурятском государственном педагогическом институте. Окончил высшее духовное заведение в Улан-Баторе и стал доктором буддийской философии.Депутат Верховного Совета Бурятской АССР XII созыва (1990-1994 гг). Принял активное участие в разработке современной законодательной базы республики, в т.ч. Конституции Бурятии, государственной символики. Внес особый вклад в возрождение буддизма в России на постсоветском пространстве, возвращение народа к своим духовным истокам – языку, обычаям, культуре. Профессор тибетской медицины. Председатель правления Союза писателей РБ. Член Союза писателей России.Автор десяти поэтических сборников на бурятском языке. В их числе «Сэнхир хадаг» («Синий хадак»), «Долоон үнгын hолонго» («Семицветная радуга»), «Мүнхын аршаанай мүнгэн дуhал» («Серебряные капли целебного аршана»), «Мүнхэ зулын толон доро» («Под лучами вечной свечи»), «Минии нүхэд – амиды бурхад» («Мои друзья – мои живые боги»), «Наhанайм табисуур» («Кредо моей жизни»), «Ами наhанай алтан зүргэ» (Золотая лампада жизни).Фото: russianstock.ru