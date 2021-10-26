Бурятия присоединяется к Большому этнографическому диктанту

Акция проводится в единый период – с 3 по 7 ноября 2021 года в онлайн-формате



«Народов много – страна одна!» - под таким лозунгом уже в шестой раз состоится Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Акция проводится в единый период – с 3 по 7 ноября 2021 года в онлайн-формате на сайте



"Диктант позволит не только оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России, но и привлечет внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия", - говорится в сообщении правительства.



Участниками диктанта могут стать все желающие жители России и зарубежных стран. Написать диктант можно как на русском языке, так и на трех иностранных: английском, испанском, китайском. Задания будут опубликованы в 00.01 час. 3 ноября 2021 года (по моск.вр.) на официальном сайте Большого этнографического диктанта



Диктант впервые прошел 4 октября 2016 года, участие в нём приняли 90 000 жителей России. А уже в 2020 году к акции присоединились 1 742 661 человек из всех регионов России и 123 стран мира. В прошлом году в Бурятии акцию поддержали порядка 4400 участников.



Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики, администрация главы Республики Бурятия и правительства Республики Бурятия.



Официальные группы в социальных сетях: Инстаграм, Фейсбук, ТикТок







Фото: правительство Бурятии, pixabay.com

«Народов много – страна одна!» - под таким лозунгом уже в шестой раз состоится Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Акция проводится в единый период – с 3 по 7 ноября 2021 года в онлайн-формате на сайте www.miretno.ru и традиционно приурочена ко Дню народного Единства, мообщили в пресс-службе главы и правительства Бурятии."Диктант позволит не только оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России, но и привлечет внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия", - говорится в сообщении правительства.Участниками диктанта могут стать все желающие жители России и зарубежных стран. Написать диктант можно как на русском языке, так и на трех иностранных: английском, испанском, китайском. Задания будут опубликованы в 00.01 час. 3 ноября 2021 года (по моск.вр.) на официальном сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru . Все подробности доступны по ссылке www.miretno.ru Диктант впервые прошел 4 октября 2016 года, участие в нём приняли 90 000 жителей России. А уже в 2020 году к акции присоединились 1 742 661 человек из всех регионов России и 123 стран мира. В прошлом году в Бурятии акцию поддержали порядка 4400 участников.Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики, администрация главы Республики Бурятия и правительства Республики Бурятия.Официальные группы в социальных сетях: ВКонтакте Фото: правительство Бурятии, pixabay.com

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