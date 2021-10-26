Мэрия Улан-Удэ призвала горожан принять участие в переписи

Она позволит планировать социально-экономическое развитие на ближайшие годы





C 15 октября в столице Бурятии стартовала Всероссийская перепись населения. Результаты переписи – основа для планирования строительства дорог, школ, детских садов и покупки новых автобусов, - отметили в мэрии города.

– Перепись показывает не только точное количество населения, которое проживает в стране, в республике, в городе, в районе, но и показывает качество жизни населения. Уже эта информация служит основой для перспективных расчетов численности населения, социально-экономических планов на ближайшие годы, стратегии пространственного развития, – рассказал председатель Комитета экономического развития и туризма администрации Улан-Удэ Игорь Елбаскин.Нынешняя перепись отличается от предыдущих тем, что пройти её можно на портале «Госуслуги» до 8 ноября.– Перепись на портале «Госуслуги» в связи с распространением коронавирусной инфекции является более предпочтительной. После переписи на «Госуслугах» переписчики осуществят подворовой обход, чтобы подтвердить все указанные данные и занести код подтверждения в планшетный компьютер, – сказал начальник отдела организации и проведения переписей и наблюдений Бурятстата Булат Мунаев.Также пройти перепись можно в многофункциональных центрах, там развернуты станции – компьютеры с бесплатным доступом к порталу «Госуслуги». В МФЦ работают волонтеры и переписной персонал – инструкторы, которые помогут переписаться и ответить на все вопросы.Всего в Улан-Удэ развернуто 87 переписных участков – для тех горожан, у которых нет возможности переписаться через портал «Госуслуг» и не смогут встретить переписчика.Отметим, каждый переписчик оснащен экипировкой, в которую входят жилеты, шарфы и сумки с символикой переписи, у каждого переписчика есть удостоверение. При заполнении данных переписчики не спрашивают паспорта и какие-либо документы – все записывается строго со слов респондента.Администрация Улан-Удэ обращается к жителям с призывом пройти перепись на сайте «Госуслуги» и при визите переписчика предоставить полученный куаркод.Фото: мэрия Улан-Удэ