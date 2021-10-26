В Бурятии почти 400 многоквартирных домов капитально отремонтировали с начала 2021 года

Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года



За 9 месяцев 2021 года в республике капитальный ремонт выполнен в 396 многоквартирных домах по 626 видам работ на сумму 738, 7 млн. рублей, что на 28,9% больше по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году. Тогда было капитально отремонтировано 307 домов, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Бурятии.



Выполнить такой объем позволяет опережающая разработка проектной документации. Так, для производства строительно-монтажных работ в 2022 году в 611 домах по 536 домам проектная документация уже разработана. Более того, начаты торги по определению подрядных организаций на выполнение этих работ.



«Планы по капремонту ежегодно растут. Соответственно, увеличивается и количество отремонтированных домов, и здесь важную роль играет контроль за качеством и сроками работ. Недобросовестным подрядчикам, которые по каким-то причинам не соблюдают эти требования, нет места в системе капитального ремонта», - отметил генеральный директор Фонда Тимур Цыренжапов.



Напомним, программа по капитальному ремонту реализуется в республике с 2014 года. За период действия программы отремонтировано 1507 многоквартирных домов, выполнено 2436 видов работ на 3 млрд. рублей.



Фото: пресс-служба Фонда капремонта Бурятии



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