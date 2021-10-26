Власти Бурятии готовятся к наплыву туристов

Спрос на отдых в республике на период праздников существенно вырос





Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, на период выходных существенно вырос спрос на отдых в республике. В связи с этим 26 октября на заседании республиканского оперштаба по коронавирусной инфекции зампред правительства Пётр Мордовской поручил министерству туризма увеличить количество мобильных групп по проверке мер профилактики. Рейды проходят уже в эти дни.

В правительстве напомнили, что заселение в коллективные средства размещения в Бурятии осуществляется при условии представления сертификата о вакцинации (достаточно получения первого компонента вакцины), либо справки о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании, либо результатов тестов, полученных не ранее чем за 72 часа до заселения.При передвижении по республике иногородние туристы представляют однократно результаты лабораторного исследования при заселении в коллективные средства размещения непосредственно после прибытия в Бурятию.При этом в республике разработан и используется специальный программный продукт, позволяющий проверять достоверность результатов лабораторного обследования и отсутствие контактов с инфицированными в течение 14 дней до дня размещения в гостиницы, отели, гостевые дома. Данные сведения коллективные средства размещения получают из туристского личного кабинета модуля «Ковид» республиканской государственной информационной системы «Безопасный город».- Мы обеспечиваем готовность всех коллективных средств размещения к приему туристов. На период праздников существенно вырос спрос на отдых в республике. Мною дано поручение Министерству туризма об усилении контроля при заселении туристов, обеспечению обработки помещений. Блокпосты выставляться не будут, поскольку заселение в коллективные средства размещения у нас организовано при наличии отрицательного анализа и вакцинации. Уважаемые жители Бурятии! Мобильные группы работают непрерывно независимо от праздников для того, чтобы обеспечить вашу безопасность. Помогите нам сохранить ваше здоровье и благополучие – на период этих выходных оставайтесь дома, сократите общение, а в общественных местах не забывайте о мерах профилактики, - обратился к жителям Бурятии Пётр Мордовской.Фото: пресс-служба правительства РБ