Пандемия на границе бьёт по лицам. Физическим

А грузовые обороты через российско-монгольскую границу растут

Пандемия коронавируса и связанные с ней антиковидные ограничения не парализовали работу Бурятской таможни. Она обеспечила рост грузового товарооборота через российско-монгольскую границу, сообщил заместитель начальника таможни Александр Мартынов.



По его словам, этот рост особенно заметен в железнодорожном пункте пропуска «Наушки», где в пять раз выросло число контейнеров, перевозимых по транзитному коридору «КНР-Монголия-Россия-Европа». Количество грузов за девять месяцев нынешнего года превысило 5,8 млн тонн (5,5 млн тонн за аналогичный период 2020 года). Через ЖДПП «Наушки» проследовало более 3400 железнодорожных составов, на 233 больше, чем в прошлом году. Через МАПП «Кяхта» границу пересекли 17,3 тысячи автомобилей (преимущественно грузовых). Это на 3 тысячи больше прошлогоднего уровня девяти месяцев.



При этом пандемия сильно ударила по обычным людям. Число физических лиц, пересекавших границу снизилось в три с лишним раза. При этом ограничения на пересечение ими границы, введенные Монголией, сохранятся, как минимум, до конца текущего года. А вот для водителей грузовых машин они сняты с 17 октября. Российские дальнобойщики, ранее оставлявшие фуры на границе, теперь могут следовать по территории Монголии при условии наличия документа о вакцинации и наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.



Таможенники Бурятии отметили накануне 30-летие Федеральной таможенной службы России. «День таможенника Российской Федерации» был установлен в 1995 году в память того, что именно 25 октября в 1653 года в Русском царстве впервые появился Единый торговый устав, родившийся из указа царя Алексея Михайловича Романова «о взимании таможенной пошлины в Москве и в городах, с показанием поскольку взято и с каких товаров». Бурятская таможня второй год подряд является одним из лидеров профессиональных рейтингов Дальневосточного таможенного управления.



Фото: Бурятская таможня





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