«Вертолеты России» представят Ми-171А2 на SITDEF-2021 в Лиме

Гражданские авиакомпании и военные Перу высоко оценивают вертолеты типа Ми-171, выпускаемые в Улан-Удэ



Холдинг «Вертолеты России» примет участие в восьмой Международной выставке технологий обороны, безопасности и предотвращения природных катастроф SITDEF-2021, которая проходит в Лиме с 28 по 31 октября на территории главного штаба сухопутных войск Перу. В этом году холдинг представит потенциальным заказчикам гражданскую вертолетную технику – модели легкого «Ансата» и тяжелого Ми-171А2, который производится в Улан-Удэ, сообщает Ростех.



Сегодня в странах Латинской Америки эксплуатируется более 350 вертолетов советского и российского производства – как гражданского, так и военного назначения. В рамках выставки особое внимание «Вертолеты России» уделят проведению встреч с гражданскими эксплуатантами и дилерами авиационной промышленности Латинской Америки. Делегация проведет переговоры с перуанскими партнерами и представителями других стран по вопросам обновления вертолетного парка, его обслуживания и модернизации материальной базы.



«Перу является одним из наших основных партнеров на рынке Южной Америки. В стране эксплуатируется более ста вертолетов российского производства. В частности, гражданские авиакомпании и вооруженные силы страны имеют в своем парке несколько вертолетов типа Ми-171. Эксплуатанты дают высокую оценку нашим машинам, отмечая их летно-технические характеристики, высокую надежность, простоту обслуживания и возможность применения в сложных условиях», – заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.



На фоне возрастающего спроса на противопожарную авиационную технику специалисты холдинга в ходе SITDEF-2021 расскажут потенциальным заказчикам об опыте применения российской вертолетной техники в борьбе с пожарами, в том числе в условиях сложного природного ландшафта. В этом году машины производства «Вертолетов России» ликвидировали пожар в заповеднике Лаго Пеньуэлас в Чили, одержали победу над стихией в Мексике, где они принимали участие в операциях в Сьерра-де-Артеага и в Мичоакане, а также боролись с огнем в Куско (Перу).



Примечательно, что вертолеты российского производства уже активно применяются в интересах медицинских служб региона – например, многоцелевые Ми-17 принимали участие в операциях по доставке вакцин против COVID-19 в Мексике и Перу.



Семейство Ми-8/17, к которому принадлежит новейший Ми-171А2, давно известно в Перу. Двигатели повышенной мощности и модернизированный комплекс пилотажно-навигационного и радиосвязного оборудования расширили сферу применения вертолета. Они дают Ми-171А2 принципиально новые возможности при эксплуатации в высокогорных районах и районах с жарким климатом. Вертолет предназначен для решения широкого круга задач – от патрулирования и береговой охраны до поисково-спасательных работ и способен совершать длительные беспосадочные полеты. В настоящее время Ми-171А2 уже сертифицирован в Колумбии, процесс валидации сертификата идет в Бразилии.



Фото: «Вертолеты России»





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