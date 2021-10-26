«Не кодированных» жителей Бурятии отправили в баню

С 30 октября без QR-кода можно будет только стричься и мыться





В связи с введением нерабочих дней и ростом заболеваемости COVID-19 в республике принят ряд ограничительных мер в деятельности предприятий и организаций. Соответствующие изменения внесены в указ главы Бурятии.

Как сообщили в пресс-службе правительства, согласно указу, с 30 октября по 7 ноября в республике будет приостановлена деятельность банкетных залов и ночных клубов. Другие предприятия общественного питания будут работать при условии допуска посетителей с контролем QR-кодов, содержащими сведения о вакцинации или перенесенном заболевании, либо заключения о медицинском отводе, а также документа, удостоверяющего личность. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций. Запрещается оказание развлекательных услуг, включая работу танцевальных площадок, проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий.Деятельность торговых центров, торговых комплексов, а также торгово-развлекательных комплексов будет осуществляться также с соблюдением требования о допуске посетителей по QR-коду. Данное требование распространяется на лиц старше 18 лет. Детям в возрасте до 18 лет включительно доступ только в сопровождении взрослых.С 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно допуск по QR-коду будет осуществляться в СПА-салоны, салоны красоты, маникюрные, косметические, массажные салоны, солярии, сауны, бассейны, фитнес-залы, в закрытые спортивные сооружения, физкультурно-спортивные комплексы, открытые термальные бассейны, библиотеки, читальные залы Государственного архива, музеи, театрально-зрелищные учреждения, организации культурно-досугового типа, гостиницы, отели, дома отдыха, санаторно-курортные учреждения. Без QR-кодов жители республики смогут посещать парикмахерские и бани.В период нерабочих дней будет приостановлена государственная регистрация и расторжение брака, за исключением случаев, когда даты регистрации и расторжения брака были заранее назначены в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно. Регистрацию рождения и смерти ЗАГСы республики продолжат в штатном режиме.Предоставление государственных услуг с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно будет осуществляться в электронном виде, за исключением случаев по выдаче готовых документов, требующих очного приема граждан.Фото: pixabay.com