В Бурятии торопят родителей, которые не оформили «путинскую» выплату на детей

В республике сейчас насчитывается около 2,7 тыс детей, которые могут остаться без 10 тысяч рублей



Жителям Бурятии из числа тех, кто еще не получил единовременную выплату 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 6 до 18 лет, необходимо подать заявление через портал Госуслуг не позднее 31 октября, сообщили в республиканском отделении ПФР.



В нем напомнили, что с 15 июля, в соответствии с указом президента РФ, отделение производит единовременную выплату 10 тысяч рублей школьникам. Выплата положена родителям, опекунам или попечителям на детей в возрасте от 6 до 18 лет.



Право на выплату имею родители, опекуны и попечители детей от 6 до 18 лет. Важно отметить, что 6 полных лет ребенку должно исполниться не позднее 1 сентября 2021 года, а 18 лет после даты подписания соответствующего указа - 3 июля 2021 года. То есть, право на выплату имеют дети, рожденные в период с 3 июля 2003-го по 1 сентября 2015-го года. Так же выплата положена на детей в возрасте от 18 до 23 лет, рожденных в период с 3 июля 1998-го года по 2 июля 2003-го года, если у такого ребенка есть инвалидность или ограниченные возможности здоровья, и он обучается по школьной программе.



С 11 июля на портале Госуслуг у многих родителей появилась предварительно заполненная форма заявления на единовременную выплату 10 тысяч рублей. Заявления сформированы по сведениям, по которым Пенсионный фонд в прошлом году выплачивал единовременные выплаты 10 тысяч рублей, и направлены гражданам на проверку, для внесения данных, которые могли измениться.



Подать заявление можно на портале Госуслуг www.posobie2020.gosuslugi.ru. Если гражданин уже являлся получателем единовременных выплат на детей, которые ПФР осуществлял в 2020 году, то ему доступна предварительно заполненная форма заявления. Необходимо внимательно проверить все поля, особенно пристально обратить внимание на реквизиты банковского счета, на который поступят средства.



Всего в республике право на выплату имеют около 182 тысяч детей. На сегодняшний день Отделением ПФР по Бурятии осуществлена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на 179,3 тысячи детей.



За консультацией по вопросам выплаты обращаться в Единый центр консультирования ПФР 8-800-600000, +7(3012) 29-14-14.



Фото: НГУ



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