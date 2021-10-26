В Бурятии лесничий сфальсифицировал административный протокол

Вместо предпринимателя, захламившего лесосеку, он решил наказать его молодого сотрудника



В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении лесничего отдела организации и обеспечения деятельности Хоринского лесничества. Шестидесятилетний мужчина подозревается в «фальсификации доказательств по делу об административном правонарушении должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, 16 августа нынешнего года лесничий в ходе контрольных мероприятий на одной из делян местного предпринимателя обнаружил неубранные порубочные остатки. В связи с захламлением лесосеки отходами от лесоразработок владелец деляны подлежал административной ответственности за нарушение правил использования лесов.



Вместо этого лесничий составил фиктивный протокол об административном правонарушении в отношении одного из самых молодых работников предпринимателя, вменив ему нарушение правил пожарной безопасности в лесах, что не соответствовало действительности. Как говорится, и овцы целы, и волки сыты.



Составленный протокол лесничий направил в уполномоченный орган для назначения наказания, но при рассмотрении дела факт фальсификации сотрудником документа вскрылся. Ведется следствие.



Фото: buryatia.sledcom.ru



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