26.10.2021
Силовики нашли в ограде дома жителя Улан-Удэ 2,5 тонны нефрита

Силовики нашли в ограде дома жителя Улан-Удэ 2,5 тонны нефрита

Стоимость изъятого камня превысила 8 млн рублей

В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении горожанина, обвиняемого в незаконном хранении нефрита в крупном размере.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в 2019 году обвиняемый получил от знакомого самовольно добытый на севере республики нефрит в виде 323 камней общим весом свыше 2,5 тонн. Злоумышленник спрятал его в различных тайниках в ограде своего дома и незаконно хранил, пока к нему не нагрянули силовики. Стоимость изъятого минерала правоохранители оценивают в 8,2 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский райсуд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.

Фото: russianstock.ru
нефрит


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