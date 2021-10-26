В Улан-Удэ загранпаспорта нового образца можно оформить в криптобиокабине

Она сама предложит сфотографироваться, сдать отпечатки пальцев и отсканировать внутрироссийский паспорт



В многофункциональном центре Улан-Удэ установлена криптобиокабина – уникальный программно-технический комплекс, который позволяет самостоятельно оформить заграничный паспорт нового образца, сообщили в МВД по Бурятии.



Внешне комплекс напоминает привычную фотокабину, но внутри нее есть не только цифровая фотокамера с системой бестеневого освещения, но и сканер отпечатков пальцев, считыватель штрих-кода и микросхем паспортов нового поколения. При этом все собираемые биометрические данные граждан находятся под надежной криптографической защитой.



Подача документов на оформление загранпаспорта нового образца через этот комплекс выглядит следующим образом:



- в МФЦ заполняется заявление на выдачу документа, после чего заявителю выдается специальный штрих-код, который нужно отсканировать в криптобиокабине;



- после этого устройство само предложит сфотографироваться, сдать отпечатки пальцев и отсканировать внутрироссийский паспорт;



- программно-технический комплекс автоматически передает данные в государственную специализированную информационную систему «Мир», созданную для поддержки изготовления, оформления и контроля документов, удостоверяющих личность. Затем они поступают на фабрику Гознака для изготовления паспорта. Готовый документ передается в МФЦ для выдачи заявителю;



- Срок оформления заграничных паспортов нового поколения для жителей Бурятия составляет 30 дней, для гостей республики до трех месяцев.



С начала текущего года в Бурятии оформлено 9 727 заграничных паспортов. Из них – 6 236 заграничных паспортов нового поколения и 3 491 заграничный паспорт сроком действия – 5 лет.



Узнать подробнее об оформлении заграничного паспорта можно по телефонам:



МФЦ – 8 (3012) 287-287;

МВД – 8 (3012) 55-92-93.



Фото: «Номер один»





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