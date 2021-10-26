В Бурятии снайперы уничтожили боевые дроны условного противника

Боевые стрельбы прошли в рамках контрольной проверки по итогам учебного года



Снайперы общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, провели тренировки по поражению беспилотных летательных аппаратов из снайперских винтовок, сообщили в пресс-службе ВВО.



На занятиях стрелки тщательно изучили компоновку различных моделей боевых и гражданских коптеров. В ходе учебных мероприятий имитировались атаки дронов на охраняемые объекты. Уничтожались БЛА на дальности до километра.



Военнослужащие действовали при поддержке расчетов гранатометов АГС-17, которые вели огонь по операторам БЛА условного противника. Тренировки проходили в дневное и ночное время.



Кроме того, снайперы отработали ведение прицельного огня по светоотражающей мишени, когда она видна считанные секунды, а также - маскировку позиции и скрытное перемещение на поле боя.



Боевые стрельбы прошли в рамках контрольной проверки, проводимой в войсках ВВО по итогам учебного года.

Фото: function.mil.ru





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