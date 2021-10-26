В Улан-Удэ появилась «тропа Победы»

Власти надеются, что новое место отдыха понравится горожанам





На этих выходных мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков совместно с МБУ «Городское лесничество», школьниками СОШ №56 и основателем «Большой Байкальской тропы» Андреем Сукневым прогулялся по тропе Победы в микрорайоне Аршан.

- В июне этого года наши ученики физико-математической школы №56 подали заявку и тут же выиграли грант по нацпроекту «Образование» и направили его на создание новой лесной дорожки «тропа Победы». Ребята дали именно такое название тропе, потому что этот лес в поселке Аршан был высажен фронтовиками. После войны они своими силами высадили лес, в котором мы сейчас находимся, - рассказал Игорь Шутенков.Средства гранта направлены на покупку техники и инструментов по созданию коридора тропы. С первых дней сентября волонтеры старших классов, студенты СУЗов и ВУЗов, сотрудники авиационного завода, вооружившись лопатами, кирками и граблями благоустраивают тропу. На сегодняшний день проложено уже 1,5 километров дороги.- Мы создаем еще одну тропу, еще одно место отдыха для горожан, в планах закольцевать эту тропу, чтобы люди после прогулки по лесу могли вернуться на место, откуда начинали свой поход. Средним темпом эту тропу можно будет пройти за час, - сообщил основатель «Большой Байкальской тропы» Андрей Сукнев.Уже сейчас тропа открыта и на нее приезжают семьями, парами, друзьями для восстановления здоровья после перенесенного гриппа или же просто погулять и побыть наедине с природой, зарядиться положительной энергией.- Дорога в этом лесу пологая, что делает тропу доступной для маломобильных граждан. Можно будет приходить с детьми и пожилыми людьми, здесь нет риска повредить коленные суставы, голеностоп, и нет сильной нагрузки на сердце, - сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Завершить тропу Победы планируется к весне следующего года. Помимо создания ровной дорожки, на тропе планируется установить указатели и сделать мостики для удобства горожан, сообщили в мэрии.Фото: мэрия Улан-Удэ