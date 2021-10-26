В Бурятии COVID-19 вошел в первую пятерку причин смертей

К концу 2020 года число умерших от коронавируса достигало 690 человек, сейчас – более 1 900





Появление новой причины смерти – COVID-19 – изменило статистику смертности в Бурятии в 2020 году. В общей структуре умерших от всех причин коронавирус расположился на пятом месте с удельным весом 5,9 %, сообщил Бурятстат.



Первые случаи смерти от «короны» в республике были зафиксированы в апреле 2020 года, а к концу года число умерших от коронавируса достигло 690 человек (349 мужчин и 341 женщина). При этом по оперативным сводкам давалась меньшая цифра. Роспотребнадзор 2 января 2021 года информировал о том, что «умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 599 человек».



Большая часть смертей республике происходит вследствие различных заболеваний, в 2020 году на внешние причины смерти приходилось лишь 11,1 % от всех умерших. Самыми распространёнными заболеваниями являлись болезни органов дыхания (46,5 %), пищеварения (5,5 %) и системы кровообращения (4,4 %). В 2020 году в республике было зарегистрировано 655 тысяч больных с диагнозом, установленным впервые в жизни.



От всех причин смерти в 2020 году умерло 11 786 человек, в том числе 6272 мужчины и 5514 женщин. Коэффициент смертности составил 12 умерших на 1000 населения, в том числе по мужчинам – 13,3, по женщинам – 10,7. В сравнении с 2000 годом смертность снизилась как среди мужчин, так и среди женщин. Однако относительно 2019 года показатель вырос среди представителей обоих полов.



Заболеваемость населения за последние 20 лет выросла на 35,4 %, в то же время смертность снизилась на 8,4 %. Развитие системы профилактики заболеваний, своевременная диагностика имеющихся проблем со здоровьем населения обеспечили снижение смертности, несмотря на значительный прирост заболеваемости.



Фото: pixabay.com



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