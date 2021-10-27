Каждому - по заслугам

Очередная «уголовка» на предприимчивого чиновника заведена в одном из районов Бурятии

Не пропадать же добру – решил чиновник районной администрации, и присвоил себе автомобиль, который спортивная команда выиграла на соревнованиях. Его можно понять – местная власть давно на Лексусах и Ленд Крузерах, им этот УАЗ и даром не нужен. Не отдавать же простым клеркам!

Очередная «уголовка» на предприимчивого чиновника заведена в одном из районов Бурятии. На этот раз хитрый начальник решил использовать приз, который выиграла спортивная команда районной администрации на сельских играх, так сказать «по назначению».Главный приз, который принесли местной администрации спортсмены - автомобиль УАЗ, стоимостью более 700 тысяч рублей. По закону это авто чиновник должен был поставить на баланс администрации. Но, видимо, он решил, что на продукте российского автопрома никто из его начальников ездить не будет. А подчиненные – перебьются. И продал его, присвоив себе деньги.«В настоящее время решается вопрос о временном отстранении подозреваемого от занимаемой должности. Для обеспечения исполнения приговора в части возможного взыскания штрафа или конфискации имущества в рамках уголовного дела наложен арест на личный автомобиль чиновника марки «Infiniti», - подтверждают наши предположения о наличии у местной элиты дорогих авто в Следственном комитете.Продал УАЗ – потерял «Infiniti». Будет обидно, если его изымут в счет компенсации ущерба. Придется снова побеждать на соревнованиях, чтобы порулить хотя бы УАЗиком.