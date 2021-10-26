В Бурятии около Байкала взошел молодой лес

В центральной экологической зоне озера его высадили методом посева семян сосны



В Бурятии лесники отмечают первые результаты эксперимента по восстановлению лесов методом посева. Весной специалисты лесного хозяйства посеяли семена сосны в Кабанском, Усть-Баргузинском и Кикинском лесничествах на общей площади более 80 гектаров. Именно эти лесничества входят в Центральную экологическую зону Байкала.



«Мы сделали с помощью трактора борозды и посеяли семена сосны. Сейчас, осенью, они у нас уже немного подросли, но главное, чтобы наши малютки смогли пережить зиму. Тогда эксперимент можно считать удачным» - рассказывает Игорь Архипов, лесничий Кабанского лесничества.



В Кикинском же лесничестве специалистам пришлось тяжелее – на территории Прибайкальского заказника запрещена любая механическая обработка почвы. Поэтому лунки для семян лесники делали вручную, убирая верхний слой почвы.



Впереди у лесников еще много работы – за всходами нужен специальный агротехнический и лесоводственный уход, и только через два года можно с уверенностью сказать, насколько эффективным стал здесь посев семян сосны.



Отметим, по сравнению с ручной посадкой уже подросших сеянцев, посев семян имеет свои плюсы – он менее трудозатратен и кропотлив. Такой способ лесовосстановления будет и дальше применяться в тех местах, где механизированный способ посадки невозможен. Это относится к труднодоступным местам, крутым склонам, скалистым территориям, а также в местностях, где нет дорог и строить их из-за ограничений в законах запрещено.



Однако, посаженный заботливой рукой лесников, будущий лес необходимо ещё и сохранить. Для этого выполняются превентивные противопожарные мероприятия – например, будущие лесные культуры специалисты опахали минерализованной полосой. Это позволит не допустить повторения катастрофических лесных пожаров и, соответственно, избежать их последствий.



Напомним, увеличение площадей восстановленных лесов и снижение ущерба от лесных пожаров проводится в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».



Фото: РАЛХ



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