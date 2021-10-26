В Монголии выращивают сапожниковию растопыренную на экспорт

Бурятия пока теряет эти ценные корни: природные богатства варварски выкапываются для иностранных скупщиков



Монгольские компании начали выращивать сапожниковию растопыренную. Наиболее успешной из них является компания «Бунд-Овоо». Компания начала выращивать лекарственные растения с 2011 года и в настоящее время работает в сомонах Баянцогт и Баянхангай аймака Тув, сообщает



Постановлением правительства Монголии в 1995 году сапожниковия растопыренная внесена в список очень редких растений. «Это растение однокорневое и максимальная длина корня составляет 90 см, а ширина - 3–4 см. В традиционной медицине корни используются при изготовлении лекарств. А листья на Востоке добавляют в пищу как питательное вещество. Но в нашей стране листья используют только для прикорма животных», - сказал директор компании «Бунд-Овоо» Ж.Ариунболд.



Точно так же растение сапожниковия растопыренная широко используются в китайской медицине для снижения температуры тела, снятия боли, лечения воспалений и лечения рака и инфекций.



Ж.Ариунболд пояснил важность этой лечебной травы: «Это растение не используется в нашей медицине. В развитых странах, таких как Китай, Республика Корея и Япония, используется в более 70 видах лекарств. Это растение очень богато элементами сахарного типа. Например, такими, как сахароза, фруктоза и глюкоза. Во-вторых, он относится к «горячим» растениям, способствующим повышению обмена веществ. Согласно исследованиям доктора Ц.Гундэгмаа, в современной монгольской медицине доказано, что растение приносит положительные результаты при артрите. Также было доказано, что оно важно при лечении кожных заболеваний».



До сих пор ни одна монгольская фармацевтическая компания не смогла превратить растение сапожниковия растопыренная в конечный продукт, лекарство или экстракт. В последние годы многие попытки незаконно переправить данное растение через государственную границу потерпели неудачу. Почему не незаконно? В 2018 году министр окружающей среды и туризма издал приказ, запрещающий сбор и вывоз растения сапожниковия растопыренная, находящийся под угрозой исчезновения, через государственную границу до 2023 года.



Поскольку это многолетнее растение, оно будет вечно расти на том же месте, где росло и раньше. Самое главное не вырывать с корнями. После роста не менее четырех лет корни становятся длинными и толстыми. Только затем можно будет отрезать 15-20 см. Особенность растения в том, что после этого они восстановятся и вырастут, потому что часть корней остается в земле. Также это растение похоже на дерево. Его еще называют резервуаром грунтовых вод. Это связано с тем, что древесные корни этого растения собирают влагу в почве после дождя, а когда встает солнце, оно обеспечивает водой близлежащие растения и поддерживает баланс экосистемы. В целом предотвращает опустынивание.



В Монголии проводится ряд исследований по производству лекарств с использованием растения сапожниковия растопыренная. Будущая цель компании «Бунд-Овоо» поставлять сырье, когда в Монголии будет создана фармацевтическая фабрика. Он сказал: «Наша конечная цель - разработать определенное количество лекарств и использовать их для здоровья населения. Поэтому наша компания с каждым годом расширяет свои рамки».















В целом, по результатам проектов, на базе фермерских хозяйств и научно-образовательных учреждений трех регионов апробировано к выращиванию более 30 наименований лекарственных растений. Рекомендации по культивации байкальских дикоросов основаны на экспериментах, которые проводились при изучении биологии развития ценных лекарственных растений в Институте экспериментальной биологии СО РАН (Бурятия), Ботаническом саду ИГУ (Иркутская область) и Агинском медколледжде (Забайкальский край). Однако энтузиасты пока так и не нашли ни серьезных инвесторов, ни активной поддержки республиканского минсельхоза. Судя по всему, в Монголии более основательно относятся к этой интересной и перспективной бизнес-теме.



Фото: montsame.mn Монгольские компании начали выращивать сапожниковию растопыренную. Наиболее успешной из них является компания «Бунд-Овоо». Компания начала выращивать лекарственные растения с 2011 года и в настоящее время работает в сомонах Баянцогт и Баянхангай аймака Тув, сообщает МОНЦАМЭ Постановлением правительства Монголии в 1995 году сапожниковия растопыренная внесена в список очень редких растений. «Это растение однокорневое и максимальная длина корня составляет 90 см, а ширина - 3–4 см. В традиционной медицине корни используются при изготовлении лекарств. А листья на Востоке добавляют в пищу как питательное вещество. Но в нашей стране листья используют только для прикорма животных», - сказал директор компании «Бунд-Овоо» Ж.Ариунболд.Точно так же растение сапожниковия растопыренная широко используются в китайской медицине для снижения температуры тела, снятия боли, лечения воспалений и лечения рака и инфекций.Ж.Ариунболд пояснил важность этой лечебной травы: «Это растение не используется в нашей медицине. В развитых странах, таких как Китай, Республика Корея и Япония, используется в более 70 видах лекарств. Это растение очень богато элементами сахарного типа. Например, такими, как сахароза, фруктоза и глюкоза. Во-вторых, он относится к «горячим» растениям, способствующим повышению обмена веществ. Согласно исследованиям доктора Ц.Гундэгмаа, в современной монгольской медицине доказано, что растение приносит положительные результаты при артрите. Также было доказано, что оно важно при лечении кожных заболеваний».До сих пор ни одна монгольская фармацевтическая компания не смогла превратить растение сапожниковия растопыренная в конечный продукт, лекарство или экстракт. В последние годы многие попытки незаконно переправить данное растение через государственную границу потерпели неудачу. Почему не незаконно? В 2018 году министр окружающей среды и туризма издал приказ, запрещающий сбор и вывоз растения сапожниковия растопыренная, находящийся под угрозой исчезновения, через государственную границу до 2023 года.Поскольку это многолетнее растение, оно будет вечно расти на том же месте, где росло и раньше. Самое главное не вырывать с корнями. После роста не менее четырех лет корни становятся длинными и толстыми. Только затем можно будет отрезать 15-20 см. Особенность растения в том, что после этого они восстановятся и вырастут, потому что часть корней остается в земле. Также это растение похоже на дерево. Его еще называют резервуаром грунтовых вод. Это связано с тем, что древесные корни этого растения собирают влагу в почве после дождя, а когда встает солнце, оно обеспечивает водой близлежащие растения и поддерживает баланс экосистемы. В целом предотвращает опустынивание.В Монголии проводится ряд исследований по производству лекарств с использованием растения сапожниковия растопыренная. Будущая цель компании «Бунд-Овоо» поставлять сырье, когда в Монголии будет создана фармацевтическая фабрика. Он сказал: «Наша конечная цель - разработать определенное количество лекарств и использовать их для здоровья населения. Поэтому наша компания с каждым годом расширяет свои рамки». Как сообщал «Номер один» , Бурятия теряет эти ценные корни: китайцы и монголы тоннами вывозят природные богатства России. Жители республики за небольшие деньги выкапывают ценные травы для зарубежных скупщиков. Эпидемия добычи сапожниковии растопыренной , которую часто называют солодкой и используют как лекарственное средство, в Забайкальском крае и Бурятии началась в 2016-2018 годах. Заготовители тоннами сдавали корень солодки перекупщикам, увозившим его в Китай. Из-за угрозы исчезновения растение занесли в Красную книгу регионов, и с тех пор его добыча является незаконной. У сборщиков корень закупали по цене 250 рублей за килограмм. В приграничном Забайкальске цена вырастает до 1 тыс рублей за килограмм. Инициатором создания лекарственного растениеводства в республике недавно выступила общественная организация АНО «Агентство по связям с общественностью РБ». Благодаря поддержке Фонда президентских грантов реализованы два проекта: по созданию экологически устойчивой модели развития лекарственного растениеводства на Байкальской природной территории (2017-2018гг) и Банка семян для сохранения и воспроизводства лекарственных растений Байкальской природной территории, занесенных в Красную книгу (2018-2019гг). Проекты нацелены на сохранение биоразнообразия Байкальской флоры и создание альтернативы браконьерам, вывозящим за пределы республики ценное лекарственное сырье.В целом, по результатам проектов, на базе фермерских хозяйств и научно-образовательных учреждений трех регионов апробировано к выращиванию более 30 наименований лекарственных растений. Рекомендации по культивации байкальских дикоросов основаны на экспериментах, которые проводились при изучении биологии развития ценных лекарственных растений в Институте экспериментальной биологии СО РАН (Бурятия), Ботаническом саду ИГУ (Иркутская область) и Агинском медколледжде (Забайкальский край). Однако энтузиасты пока так и не нашли ни серьезных инвесторов, ни активной поддержки республиканского минсельхоза. Судя по всему, в Монголии более основательно относятся к этой интересной и перспективной бизнес-теме.Фото: montsame.mn

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