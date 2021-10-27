Прокурор Бурятии проведет прием граждан, пострадавших от паводка

Он состоится 29 октября





29 октября прокурор Бурятии Галина Ковалёва проведет прием граждан, пострадавших от паводка. Он пройдет с 10:00 до 12:00 в республиканской прокуратуре (Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 23 А).

Для записи на прием необходимо обратиться в прокуратуру республики по телефонам 8 (3012) 21-25-82, 8 (3012) 21-11-33, по телефонам дежурного прокурора – 8 (3012) 21-44-98, 8-914-050-96-79.Фото: «Номер один»