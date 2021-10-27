Прокурор Бурятии проведет прием граждан, пострадавших от паводка

Он состоится 29 октября
29 октября прокурор Бурятии Галина Ковалёва проведет прием граждан, пострадавших от паводка. Он пройдет с 10:00 до 12:00 в республиканской прокуратуре (Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 23 А).
Для записи на прием необходимо обратиться в прокуратуру республики по телефонам 8 (3012) 21-25-82, 8 (3012) 21-11-33, по телефонам дежурного прокурора – 8 (3012) 21-44-98, 8-914-050-96-79.
Фото: «Номер один»
В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.