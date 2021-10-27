27.10.2021
Прокурор Бурятии проведет прием граждан, пострадавших от паводка

Прокурор Бурятии проведет прием граждан, пострадавших от паводка

Он состоится 29 октября

29 октября прокурор Бурятии Галина Ковалёва проведет прием граждан, пострадавших от паводка. Он пройдет с 10:00 до 12:00 в республиканской прокуратуре (Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 23 А).

Для записи на прием необходимо обратиться в прокуратуру республики по телефонам 8 (3012) 21-25-82, 8 (3012) 21-11-33, по телефонам дежурного прокурора – 8 (3012) 21-44-98, 8-914-050-96-79.

Фото: «Номер один»
прокуратура


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