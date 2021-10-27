В Бурятии главу района заставили убрать свалку

Она образовалась прямо возле жилых домов



Жители села Багдарин пожаловались в прокуратуру на свалку, которая образовалась прямо возле их домов. Надзорное ведомство провело проверку.

«В селе на земельных участках вблизи жилых домов размещены несанкционированные свалки (твердые коммунальные отходы, металлический кузов от автомобиля, отработанные автомобильные шины). Учитывая, что свалки образовались на участках на территории муниципального образования «Баунтовский район», прокурор внес представление главе местной администрации», - рассказали в надзорном ведомстве.



По результатам рассмотрения представления виновное должностное лицо администрации привлечено к дисциплинарной ответственности. Свалка ликвидирована.



Фото: «Номер один» «В селе на земельных участках вблизи жилых домов размещены несанкционированные свалки (твердые коммунальные отходы, металлический кузов от автомобиля, отработанные автомобильные шины). Учитывая, что свалки образовались на участках на территории муниципального образования «Баунтовский район», прокурор внес представление главе местной администрации», - рассказали в надзорном ведомстве.По результатам рассмотрения представления виновное должностное лицо администрации привлечено к дисциплинарной ответственности. Свалка ликвидирована.Фото: «Номер один»

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