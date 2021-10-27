В Улан-Удэ бродит "жертвенный" козел

Животное в растерянности блуждало у ТРЦ "Мед"



В Улан-Удэ снова появился козел, которого "отправили умирать своей смертью". Черное животное обвязано синими лентами.







В соцсетях пользователи переживают за судьбу животного. Одни уверены, что козел не выживет и умрет мучительной голодной смертью, другие, что животное может питаться травой и выжить способно.



"От какого голода, город в траве зарос, там лес, если на шашлык не пустят, прорвется";



"Обрядили и выкинули на выживание, черти";



"Со своими обрядами, только животных невинных мучают".







Кто-то и вовсе считает такие обряды не гуманными.



"Прекращайте такие обряды! Просто не грешите и не вредите другим. Животное будет страдать ради ваших хотелок! Такое точно не улучшит карму";



"Что еще за обряды? Мы в какое время живем?!".



Фото: Весь Улан-Удэ, pixabay.com

В Улан-Удэ снова появился козел, которого "отправили умирать своей смертью". Черное животное обвязано синими лентами.В соцсетях пользователи переживают за судьбу животного. Одни уверены, что козел не выживет и умрет мучительной голодной смертью, другие, что животное может питаться травой и выжить способно.Кто-то и вовсе считает такие обряды не гуманными.Фото: Весь Улан-Удэ, pixabay.com

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