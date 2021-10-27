Бурятские таможенники выявили с начала года без малого 40 тыс единиц контрафакта

Предотвращен ущерб правообладателям популярных торговых марок почти на 32 млн рублей



С начала 2021 года бурятские таможенники предотвратили ущерб правообладателям торговых знаков на 31,8 млн рублей, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.



Выявлено 39,5 тысячи единиц контрафактного товара при фактическом таможенном контроле транзитных товаров, более 1,5 тысячи контрафактных товаров изъято в торговом обороте в ходе совместных мероприятий с другими правоохранительными органами. Среди изъятых товаров - детские игрушки, часы, перчатки, спортивная одежда, брелоки.



По словам начальника отдела запретов, ограничений и товарной номенклатуры Бурятской таможни Ольги Ефремовой, выявление контрафактной продукции происходит на различных этапах таможенного контроля: при декларировании товарных партий, при пересылке товаров в международных почтовых отправлениях, при перемещении физическими лицами коммерческих партий товаров, при осуществлении таможенного контроля после выпуска товаров и др.



В рамках этой работы Бурятская таможня активно взаимодействует с правообладателями товарных знаков, направляет в их адрес запросы о подтверждении прав на объекты интеллектуальной собственности.



Борьба с контрафактной и находящейся в незаконном обороте продукцией остается актуальной для таможенных органов. Обсуждение этого вопроса было включено в программу Международного таможенного форума - 2021, который прошел в Москве 21-22 октября.



Основным инструментом борьбы с контрафактом и обеспечения защиты интересов правообладателей является таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, администрируемый в рамках оказания ФТС России государственной услуги. Она предоставляется с 2019 года в электронном виде путем подачи заявлений и получения результатов их рассмотрения через «Личный кабинет участника ВЭД» в сети интернет.



Фото: Бурятская таможня



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