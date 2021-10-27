Экспозиция Бурятии на «Улице Дальнего Востока» не вошла в тройку лучших

Дискуссия про обоснованность представительских затрат на форумы рискует продолжиться



Три дальневосточных региона, представивших лучшие экспозиции на выставке «Улице Дальнего Востока» в сентябре этого года, названы на заседании совета Дальневосточного федерального округа, прошедшего под руководством полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, сообщила его пресс-служба.



По результатам работы жюри первое место присуждено Хабаровскому краю с павильоном Будущее сегодня». Второе место получил Забайкальский край с экспозицией, которая проходила под девизом «Забайкалье – сила в людях». Третье место члены жюри присудили Еврейской автономной области. Основой экспозиции ЕАО стал рассказ об инвестиционных проектах региона. Юрий Трутнев вручил призы и грамоты губернаторам регионов-победителей.



Выставка «Улица Дальнего Востока» традиционно проходит в рамках Восточного экономического форума с участием всех дальневосточных регионов. Бурятия всегда принимает участие в выставке. Однако нынче летом вокруг этого разгорелась дискуссия,



«В республиканском бюджете проходит сумма 36 млн рублей на пресловутый павильон. Мы в 2019 году уже один павильон профинансировали, сумма 29 с лишним миллионов была. И сейчас в 2021 году опять предусматриваем, - обратил внимание депутат Хурала Игорь Бобков. - Среди прочего там есть 1 млн на шатер для переодевания. Интересно, что это за шатер? Зачем нам столько павильонов нужно? Куда старый дели?» - недоумевал он.



Екатерина Кочетова, министр экономики республики, раскрыла детали трат бюджетных денег. «У нас сумма на этот год для проведения экономического форума запланирована в размере 29,53 млн рублей. Это поручение Трутнева. Сегодня очень много претензий, потому что нам нужно было уже провести торги и заходить на площадку. По одному миллиону… Это устройство шатра для хознужд. В связи с тем, что у нас там будут творческие коллективы из республики. Очень много выступающих, и им нужно будет на протяжении недели где-то находиться, переодеваться. Кроме того, этот шатер мы в дальнейшем будем использовать для своих нужд: для выставочных целей, для презентации инвестиционного потенциала», - сказала она.



Как пояснил Анатолий Кушнарев, председатель комитета Хурала по экономической политике, еще 7 млн – это регистрационный взнос для форума. Кроме того, деньги расписаны на проживание, питание и т. д. В прошлом году форума не было. Но вообще, как сообщил депутат Кушнарев, эффект от участия в форуме очевиден. Наверное, расходы могли бы быть меньше, но павильон попал в зону бедствия. «К сожалению, в этом году произошел форс-мажор – ледяной дождь. Часть павильона была повреждена, ее надо отремонтировать, чтобы было презентабельно», - добавил Анатолий Кушнарев.



Насчет эффективности поездок на форум также возникали сомнения. Правда,



Фото: dfo.gov.ru Три дальневосточных региона, представивших лучшие экспозиции на выставке «Улице Дальнего Востока» в сентябре этого года, названы на заседании совета Дальневосточного федерального округа, прошедшего под руководством полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, сообщила его пресс-служба.По результатам работы жюри первое место присуждено Хабаровскому краю с павильоном Будущее сегодня». Второе место получил Забайкальский край с экспозицией, которая проходила под девизом «Забайкалье – сила в людях». Третье место члены жюри присудили Еврейской автономной области. Основой экспозиции ЕАО стал рассказ об инвестиционных проектах региона. Юрий Трутнев вручил призы и грамоты губернаторам регионов-победителей.Выставка «Улица Дальнего Востока» традиционно проходит в рамках Восточного экономического форума с участием всех дальневосточных регионов. Бурятия всегда принимает участие в выставке. Однако нынче летом вокруг этого разгорелась дискуссия, сообщал «Номер один» . Некоторые депутаты Народного Хурала подвергли сомнению обоснованность затрат на выставку.«В республиканском бюджете проходит сумма 36 млн рублей на пресловутый павильон. Мы в 2019 году уже один павильон профинансировали, сумма 29 с лишним миллионов была. И сейчас в 2021 году опять предусматриваем, - обратил внимание депутат Хурала Игорь Бобков. - Среди прочего там есть 1 млн на шатер для переодевания. Интересно, что это за шатер? Зачем нам столько павильонов нужно? Куда старый дели?» - недоумевал он.Екатерина Кочетова, министр экономики республики, раскрыла детали трат бюджетных денег. «У нас сумма на этот год для проведения экономического форума запланирована в размере 29,53 млн рублей. Это поручение Трутнева. Сегодня очень много претензий, потому что нам нужно было уже провести торги и заходить на площадку. По одному миллиону… Это устройство шатра для хознужд. В связи с тем, что у нас там будут творческие коллективы из республики. Очень много выступающих, и им нужно будет на протяжении недели где-то находиться, переодеваться. Кроме того, этот шатер мы в дальнейшем будем использовать для своих нужд: для выставочных целей, для презентации инвестиционного потенциала», - сказала она.Как пояснил Анатолий Кушнарев, председатель комитета Хурала по экономической политике, еще 7 млн – это регистрационный взнос для форума. Кроме того, деньги расписаны на проживание, питание и т. д. В прошлом году форума не было. Но вообще, как сообщил депутат Кушнарев, эффект от участия в форуме очевиден. Наверное, расходы могли бы быть меньше, но павильон попал в зону бедствия. «К сожалению, в этом году произошел форс-мажор – ледяной дождь. Часть павильона была повреждена, ее надо отремонтировать, чтобы было презентабельно», - добавил Анатолий Кушнарев.Насчет эффективности поездок на форум также возникали сомнения. Правда, п осле форума власти республики отчитались о том, что делегация региона «достойно и достаточно подробно представила родной регион на знаковом мероприятии, показав настоящее и будущее Бурятии, а также - наши достижения, традиции и обычаи». В качестве доказательства перечислялись соглашения, заключенные на ВЭФ. Спор об эффективности представительских затрат на ВЭФ и представительских трат вообще на этом как бы и завершился. Но можно не сомневаться – будет продолжен. Павильон Бурятии на ВЭФ, как теперь известно, никого не удивил. Шатер, конечно вроде бы остался, но и осадочек -тоже.Фото: dfo.gov.ru

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