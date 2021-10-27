Экспозиция Бурятии на «Улице Дальнего Востока» не вошла в тройку лучших

Дискуссия про обоснованность представительских затрат на форумы рискует продолжиться
Три дальневосточных региона, представивших лучшие экспозиции на выставке «Улице Дальнего Востока» в сентябре этого года, названы на заседании совета Дальневосточного федерального округа, прошедшего под руководством полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, сообщила его пресс-служба.
По результатам работы жюри первое место присуждено Хабаровскому краю с павильоном Будущее сегодня». Второе место получил Забайкальский край с экспозицией, которая проходила под девизом «Забайкалье – сила в людях». Третье место члены жюри присудили Еврейской автономной области. Основой экспозиции ЕАО стал рассказ об инвестиционных проектах региона. Юрий Трутнев вручил призы и грамоты губернаторам регионов-победителей.
Выставка «Улица Дальнего Востока» традиционно проходит в рамках Восточного экономического форума с участием всех дальневосточных регионов. Бурятия всегда принимает участие в выставке. Однако нынче летом вокруг этого разгорелась дискуссия, сообщал «Номер один». Некоторые депутаты Народного Хурала подвергли сомнению обоснованность затрат на выставку.
«В республиканском бюджете проходит сумма 36 млн рублей на пресловутый павильон. Мы в 2019 году уже один павильон профинансировали, сумма 29 с лишним миллионов была. И сейчас в 2021 году опять предусматриваем, - обратил внимание депутат Хурала Игорь Бобков. - Среди прочего там есть 1 млн на шатер для переодевания. Интересно, что это за шатер? Зачем нам столько павильонов нужно? Куда старый дели?» - недоумевал он.
Екатерина Кочетова, министр экономики республики, раскрыла детали трат бюджетных денег. «У нас сумма на этот год для проведения экономического форума запланирована в размере 29,53 млн рублей. Это поручение Трутнева. Сегодня очень много претензий, потому что нам нужно было уже провести торги и заходить на площадку. По одному миллиону… Это устройство шатра для хознужд. В связи с тем, что у нас там будут творческие коллективы из республики. Очень много выступающих, и им нужно будет на протяжении недели где-то находиться, переодеваться. Кроме того, этот шатер мы в дальнейшем будем использовать для своих нужд: для выставочных целей, для презентации инвестиционного потенциала», - сказала она.
Как пояснил Анатолий Кушнарев, председатель комитета Хурала по экономической политике, еще 7 млн – это регистрационный взнос для форума. Кроме того, деньги расписаны на проживание, питание и т. д. В прошлом году форума не было. Но вообще, как сообщил депутат Кушнарев, эффект от участия в форуме очевиден. Наверное, расходы могли бы быть меньше, но павильон попал в зону бедствия. «К сожалению, в этом году произошел форс-мажор – ледяной дождь. Часть павильона была повреждена, ее надо отремонтировать, чтобы было презентабельно», - добавил Анатолий Кушнарев.
Насчет эффективности поездок на форум также возникали сомнения. Правда, после форума власти республики отчитались о том, что делегация региона «достойно и достаточно подробно представила родной регион на знаковом мероприятии, показав настоящее и будущее Бурятии, а также - наши достижения, традиции и обычаи». В качестве доказательства перечислялись соглашения, заключенные на ВЭФ. Спор об эффективности представительских затрат на ВЭФ и представительских трат вообще на этом как бы и завершился. Но можно не сомневаться – будет продолжен. Павильон Бурятии на ВЭФ, как теперь известно, никого не удивил. Шатер, конечно вроде бы остался, но и осадочек -тоже.
Фото: dfo.gov.ru
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