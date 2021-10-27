27.10.2021
В Бурятии за сутки число вылеченных от COVID-19 в два раза выше числа заболевших

В Бурятии за сутки число вылеченных от COVID-19 в два раза выше числа заболевших

Однако ситуация остается напряженной – в среднем за день заболевают 160 человек  

Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 62 476. Это на 158 случаев больше, чем было в понедельник. Из них 48% (29 613) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 968 человек,  за последние сутки – шестеро (пять из них  - старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из выявленных за прошедшие сутки больных  140 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

Число контактных лиц – 10 769 человек.

В стационарах получает лечение  871 пациент с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 686. В отделениях реанимации находится 93 пациента (из них старше 65 лет – 49), на ИВЛ –47 пациентов (из них старше 65 – 28), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 39.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1 079 коек: занято – 871, свободно – 208 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,7%.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2 766 человек.

Всего выздоровели от коронавируса 54 391 (+323) человек.

За  сутки проведено исследований от 3 201 человека, всего с нарастающим итогом проведено 1 594 184 исследований.

Завершили вакцинацию  302 634 человека.  

Фото: pixabay.com
коронавирус мониторинг Бурятия


В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.


^