В Бурятии за сутки число вылеченных от COVID-19 в два раза выше числа заболевших

Однако ситуация остается напряженной – в среднем за день заболевают 160 человек



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 62 476. Это на 158 случаев больше, чем было в понедельник. Из них 48% (29 613) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 968 человек, за последние сутки – шестеро (пять из них - старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 140 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 10 769 человек.



В стационарах получает лечение 871 пациент с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 686. В отделениях реанимации находится 93 пациента (из них старше 65 лет – 49), на ИВЛ –47 пациентов (из них старше 65 – 28), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 39.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1 079 коек: занято – 871, свободно – 208 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,7%.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2 766 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 54 391 (+323) человек.



За сутки проведено исследований от 3 201 человека, всего с нарастающим итогом проведено 1 594 184 исследований.



Завершили вакцинацию 302 634 человека.



Фото: pixabay.com



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