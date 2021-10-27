В Бурятии ОНФ встал на сторону жителей Гусиноозерска, страдающих от подтопления

Общественники обратились в прокуратуру с просьбой дать оценку действиям властей



Народный фронт просит прокуратуру проверить действия муниципалов по введенному режиму ЧС в поселке Набережный города Гусиноозерск. Общественники обратились в прокуратуру по оценке действий и/или бездействия муниципальных и региональных властей и их понуждению к организации работы в части определения ущерба, понесенного домовладельцами на данной подтопленной территории, сообщили в пресс-службе ОНФ Бурятии.



Напомним, сотни жителей поселка Набережный в Гусиноозерске







Количество подтопленных домов составляет 130. В них проживает 270 человек, том числе 60 пенсионеров и 84 несовершеннолетних, 13 домов признаны непригодными для проживания.







Постановлением администрации Селенгинского района от 10 августа 2021 года на территории поселка был повторно введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». Предыдущее решение было в прошлом году.



Ранее ученые выяснили, что проблема имеет рукотворный характер. Причиной затопления стали технические мероприятия по повышению и поддержанию необходимого уровня озера Гусиное (2010 год – сооружение Галтайского водозаборного сооружения и регулятора – сброса искусственного сбросного устройства), проведенные в период с 2003 – 2010 гг. Однако, в итоге дорогостоящее мероприятие по улучшению экологической ситуации привело к катастрофическим последствиям. Причина такого парадоксального результата – грубые ошибки, сделанные в начале 2000-х годов при проектировании и строительстве гидротехнических сооружений.







Для решения данной проблемы в октябре-ноябре 2020 года были проведены технические работы с целью снижения уровня озера до рекомендуемой отметки. Однако ожидаемый эффект достигнут не был – уровень грунтовых вод не понизился. Огороды и подполья в частных домохозяйствах пострадали из-за воды. Кроме того, из-за подтопления происходит деформация земной поверхности, в результате чего в стенах и на потолках домов появляются трещины, разрушаются фундаменты, покосились стены.



«Жители в такой ситуации, согласно нормативно установленного порядка оценки ущерба, имеют право на его возмещение в части оценки размера вреда жизни и здоровью людей, имуществу, окружающей среде. Проведение оценки ущерба, осуществляется комиссиями, создаваемыми властями регионального или муниципального уровней в зависимости кто вводит режим ЧС. Однако местные чиновники не выполнили и не выполняют до сих пор требования нормативных актов, в частности ими не организована работа по оценке ущерба, нанесенного имуществу жителям пострадавшим от ЧС. Соответственно не решается вопрос о мерах социальной поддержки гражданам, чье жилье утрачено или повреждено в результате ЧС», - прокомментировал ситуацию эксперт ОНФ в Бурятии, председатель правления общественной организации «ЭКОЩИТ» Александр Калашников.







Фото: пресс-служба ОНФ Бурятии

Народный фронт просит прокуратуру проверить действия муниципалов по введенному режиму ЧС в поселке Набережный города Гусиноозерск. Общественники обратились в прокуратуру по оценке действий и/или бездействия муниципальных и региональных властей и их понуждению к организации работы в части определения ущерба, понесенного домовладельцами на данной подтопленной территории, сообщили в пресс-службе ОНФ Бурятии.Напомним, сотни жителей поселка Набережный в Гусиноозерске оказались в отчаянной ситуации . С 2014 года здесь происходит интенсивное подтопление жилых застроек подземными водами. Под действием высокого уровня грунтовых вод основные несущие элементы жилых построек разрушаются. Земельные участки, предназначенные для огородов, так же стали непригодными.Количество подтопленных домов составляет 130. В них проживает 270 человек, том числе 60 пенсионеров и 84 несовершеннолетних, 13 домов признаны непригодными для проживания.Постановлением администрации Селенгинского района от 10 августа 2021 года на территории поселка был повторно введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». Предыдущее решение было в прошлом году.Ранее ученые выяснили, что проблема имеет рукотворный характер. Причиной затопления стали технические мероприятия по повышению и поддержанию необходимого уровня озера Гусиное (2010 год – сооружение Галтайского водозаборного сооружения и регулятора – сброса искусственного сбросного устройства), проведенные в период с 2003 – 2010 гг. Однако, в итоге дорогостоящее мероприятие по улучшению экологической ситуации привело к катастрофическим последствиям. Причина такого парадоксального результата – грубые ошибки, сделанные в начале 2000-х годов при проектировании и строительстве гидротехнических сооружений.Для решения данной проблемы в октябре-ноябре 2020 года были проведены технические работы с целью снижения уровня озера до рекомендуемой отметки. Однако ожидаемый эффект достигнут не был – уровень грунтовых вод не понизился. Огороды и подполья в частных домохозяйствах пострадали из-за воды. Кроме того, из-за подтопления происходит деформация земной поверхности, в результате чего в стенах и на потолках домов появляются трещины, разрушаются фундаменты, покосились стены.«Жители в такой ситуации, согласно нормативно установленного порядка оценки ущерба, имеют право на его возмещение в части оценки размера вреда жизни и здоровью людей, имуществу, окружающей среде. Проведение оценки ущерба, осуществляется комиссиями, создаваемыми властями регионального или муниципального уровней в зависимости кто вводит режим ЧС. Однако местные чиновники не выполнили и не выполняют до сих пор требования нормативных актов, в частности ими не организована работа по оценке ущерба, нанесенного имуществу жителям пострадавшим от ЧС. Соответственно не решается вопрос о мерах социальной поддержки гражданам, чье жилье утрачено или повреждено в результате ЧС», - прокомментировал ситуацию эксперт ОНФ в Бурятии, председатель правления общественной организации «ЭКОЩИТ» Александр Калашников. Напомним , ранее власти Бурятии сообщали, что выделят средства на создание дренажной системы для устранения причин подтопления дворов в Гусиноозерске. Для решения проблемы мэрии города выделят 2 млн рублей из республиканского бюджета. Однако полностью проблему решит только реконструкция оросительной системы, которая внесена в федеральную программу по развитию мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. Минсельхоз России намерен выделить 1,2 млрд рублей, в том числе планируются проектно-изыскательские работы в 2022-2023 гг. Строительно-монтажные работы планируют начать в 2024 году.Фото: пресс-служба ОНФ Бурятии

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