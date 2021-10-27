Улан-удэнку оштрафовали на 15 тысяч за отсутствие ПЦР-теста

Женщина вернулась из Кореи и проигнорировала требование властей





Железнодорожный райсуд Улан-Удэ оштрафовал горожанку на 15 тысяч рублей за не сданный вовремя ПЦР-тест на коронавирус.

Как сообщили в пресс-службе суда, в марте 2021 года женщина вернулась из Кореи в Бурятию. В течение трех календарных дней со дня прибытия она обязана была сдать тест на коронавирус и разместить его результат в Едином портале государственных и муниципальных услуг. Не сделав этого, женщина нарушила постановления Главного государственного санитарного врача РФ и попала под ч. 2 статьи 6.3 ч. 2 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».«Суд пришел к выводу, что допущенные женщиной нарушения представляют реальную угрозу для жизни и здоровья людей, в связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Бурятии могут привести к возникновению массовых инфекционных заболеваний», - сообщили в пресс-службе суда.Фото: «Номер один»