В Бурятии в Алтачейском заказнике обустроен пункт наблюдения за животными

Посетители заповедной территории смогут увезти с собой редкие кадры обитателей заказника в дикой природе



В Бурятии в Алтачейском заказнике при поддержке благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире» по проекту «Луговодство – новый метод сохранения диких копытных животных» обустроен пункт для наблюдения за дикими животными в естественной среде обитания.



Он создан таким образом, чтобы посетители могли не только наблюдать за животными, но и увезти с собой редкие кадры заповедных обитателей в дикой природе, сообщили в пресс-службе Байкальского заповедника.



Наблюдательный пункт является важным инструментом экологического просвещения и развития познавательного туризма. Посетители смогут погрузиться в естественные условия заповедного мира Алтачея, почувствовать себя частью природы, получить новые впечатления и яркие эмоции. В рамках проекта планируется создать новый экологический маршрут, который будет включать в себя не только наблюдение за дикими животными, но и демонстрировать новые приемы биотехнических мероприятий по сохранению животного мира заказника.



Создание многолетних лугов – это один из способов сохранения жизни диких животных особенно в период бескормицы. Именно здесь они смогут полакомиться качественным сенажом из трав с высоким содержанием питательных элементов. На маршруте дополнительно планируется обустроить еще два наблюдательных пункта, чтобы посетители могли наблюдать за жизнью таёжных обитателей на подкормочных площадках и кормовых полях.



Государственный природный заказник федерального значения «Алтачейский» передан под охрану ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» в марте 2011 года. Создан заказник в сентябре 1966 года – это старейший заказник Бурятии. Расположен заказник на северных склонах Заганского хребта, в юго-восточной части Бурятии. Площадь заказника превышает 78,3 тысячи гектаров. Создан с целью сохранения и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания. В заказнике отмечается самая высокая плотность и численность благородного оленя в Байкальском регионе.



Фото: baikalzapovednik.ru

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