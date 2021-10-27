Сотрудники Тимлюйского цементного завода сдали нормативы ГТО

Работники впервые присоединились к Всероссийскому физкультурно-спортивному движению



В октябре работники ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») впервые присоединились к Всероссийскому физкультурно-спортивному движению «Готов к труду и обороне».



Мероприятие по сдаче норм комплекса ГТО состоялось на стадионе «Колос» в селе Кабанск. Помимо цементников свои силы проверили и сотрудники охранного предприятия «Алмаз-03». В рамках спортивной программы участники прошли ряд испытаний, в том числе бег на 60 метров, прыжки в длину, наклоны вперед, подтягивание на перекладине, метание спортивного снаряда и другие.



«На мой взгляд, сдача норм ГТО полезна для понимания своего уровня физической подготовки. Заводчане поддержали программу впервые. Многие коллеги сомневались в своих силах, но в результате справились все, хотя некоторые упражнения давались нелегко. Благодаря комплексу ГТО каждый из них теперь имеет представление о том, как ему дальше улучшать физическую форму», – убеждена инструктор по спорту ООО «ТимлюйЦемент» Виктория Носкова.



Количество итоговых баллов рассчитывалось индивидуально, исходя из возраста и пола человека. По итогам мероприятия одному из девяти представителей Тимлюйского цементного завода присвоен золотой знак отличия, семерым – серебряный, еще одному – бронзовый. Награды будут вручены участникам программы в декабре.



«Работники «ТимлюйЦемента» ежегодно участвуют в соревнованиях различного уровня. Надеюсь, сдача нормативов ГТО станет еще одной доброй традицией для заводчан», – отмечает управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Владимир Кличко.



СПРАВКА о группе компаний АО «ХК «Сибцем»



В состав группы компаний Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (создано в 2004 году) входят следующие организации по производству строительных материалов, а также организации, осуществляющие сбыт и доставку продукции, снабжение активов, ремонт и содержание оборудования, зданий, сооружений:

— ООО «Топкинский цемент» (г. Топки, Кемеровская область-Кузбасс);

— ООО «Красноярский цемент» (г. Красноярск);

— ООО «ТимлюйЦемент» (пос. Каменск, Республика Бурятия);

— АО «Искитимцемент» (г. Искитим, Новосибирская область);

— ЗАО «Чернореченский карьер» (г. Искитим, Новосибирская область) – общество, обеспечивающее АО «Искитимцемент» сырьём;

— АО «Ангарскцемент» (г. Ангарск, Иркутская область);

— ООО «Ангарск-Инвест» (г. Ангарск, Иркутская область) – компания, осуществляющая вложения в ценные бумаги, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, покупку и продажу собственного недвижимого имущества;

— ООО «Горная компания» (пос. Татарский Ключ, Республика Бурятия);

— ООО «Комбинат «Волна» (г. Красноярск), выпускающее хризотилцементные кровельные плоские листы и трубы, цветную кровлю «Волнаколор»;

— ООО «Сибирский бетон» (заводы – в гг. Кемерово, Новосибирск, Красноярск), специализирующееся на производстве товарного бетона и растворов высокого качества;

— ООО «ЗапСибЦемент» (г. Кемерово) – сбытовая и логистическая компания;

— ООО «КузбассТрансЦемент» (г. Новосибирск) – оператор собственного парка специализированного железнодорожного подвижного состава;

— ООО «ТД «Сибирский цемент» (г. Кемерово) – закупка сырья, материалов и оборудования для цементных активов;

— ООО «Сибцемсервис» (г. Кемерово) – компания по ремонту и содержанию оборудования, зданий и сооружений.

Кроме того, АО «ХК «Сибцем» является одним из участников ООО «РЦК» (г. Москва).

Президент холдинга «Сибирский цемент» – Олег Шарыкин.



Фото: пресс-служба ООО «ТимлюйЦемент»



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