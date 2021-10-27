Бурятия «отличалась» в ДФО высоким уровнем давления на бизнес

Юрий Трутнев поручил губернаторам проанализировать ситуацию и снижать давление на предпринимателей





Почти каждый четвертый предприниматель на Дальнем Востоке «сталкивается с административным давлением». Наибольшее давление отмечают предприниматели в Камчатском, Приморском краях и в Бурятии. Об этом заявил полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев на заседании совета Дальневосточного федерального округа, обсудившего реализацию реформы контрольной (надзорной) деятельности.



Полпред попросил глав перечисленных регионов и главных федеральных инспекторов обратить на сложившуюся ситуацию особое внимание, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



С 1 июля вступил в силу федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ». Закон направлен на устранение недостатков правового регулирования государственного и муниципального контроля, обусловленного недостаточностью регулирования вопросов профилактики нарушений обязательных требований и нецелесообразностью проведения значительного количества проверок, создающих масштабное административное давление на представителей бизнеса. Реализация закона исключает проверку одних и тех же требований разными органами контроля; обязывает размещать результаты проверки в информационной системе; сокращает количество и сроки проведения плановых проверок; наделяет бизнес дополнительными правами по защите и др.



По словам заместителя министра экономического развития РФ Алексея Херсонцева, зафиксировано сокращение числа проверок, проведенных за девять месяцев 2021 года, в процентном соотношении к 2019 году в Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, а также в Магаданской и Сахалинской областях.



«Мы уже видим первые результаты внедрения современной системы регулирования. В Дальневосточном федеральном округе после вступления в силу закона о контроле – с 1 июля 2021 года – территориальные органы федеральных органов контроля провели более 1 тыс профилактических визитов, объявили более 5 тыс предостережений, осуществили 225 консультирований. Наиболее активно применяются профилактические мероприятия в Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях. Мы надеемся, что число профилактических мероприятий будет уверенно расти во всех регионах и заменять собой контрольные мероприятия», – отметил он.



По данным Агентства стратегических инициатив, на Дальнем Востоке доля компаний, столкнувшихся с давлением органов контроля, ниже среднероссийского уровня на 3 %, при этом в семи регионах (Бурятия и Якутия, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Сахалинская область и Еврейская автономная область) динамика этого показателя ухудшилась по сравнению с 2019 годом. Наибольшее давление наблюдается в Бурятии (35%), наименьшее – в Магаданской области (9 %).



Минвостокразвития России в рамках полномочий разрабатывает особенности осуществления контроля в отношении резидентов ТОР, предусматривающие механизм защиты прав инвесторов с учетом соблюдения критериев риск-ориентированного подхода. В ближайшее время эти особенности будут вынесены на рассмотрение правительства РФ.



Об ужесточении практики согласований проведения проверки бизнеса доложил заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин. «Органы прокуратуры ориентируются на привлечение к административной ответственности тех должностных лиц, которые в нарушение установленного порядка позволяют проводить внеплановые контрольные мероприятия», – подчеркнул он.



По его словам, плановые проверки на 2022 год сокращены Генеральной прокуратурой для контрольно-надзорных органонов на 27% (с 29 тыс проверок до 21 тыс) относительно 2021 года. Вместе с тем, для формирования плана проверок по новым правилам требует завершения работа по утверждению положения о видах регионального государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, а также определению категорирования объектов.



По итогам обсуждения Юрий Трутнев дал ряд поручений. Губернаторам поручено проанализировать уровень давления региональных и муниципальных контрольно-надзорных органов на бизнес и принять меры по его снижению. Главным федеральным инспекторам поручено взять на контроль количество проверок федеральных контрольно-надзорных органов в регионах. Минэкономразвития России поручено проработать дополнительные меры по регулированию контрольной деятельности с целью снижения давления при сохранении необходимого уровня безопасности населения.



«Пока мы не можем говорить о значительном уменьшении давления на бизнес. По целому ряду регионов Дальнего Востока количество проверок, давление на предпринимателей скорее возросло, чем уменьшилось. Уверен в том, что давление контрольно-надзорной деятельности на экономику должно быть ниже», – подвел итоги Юрий Трутнев.



Фото: egov-buryatia.ru



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