В Улан-Удэ детсады в период нерабочих дней продолжат прием детей ⠀

Школьники с 30 октября по 7 ноября уходят на плановые осенние каникулы



С 1 по 3 ноября все муниципальные детские сады Улан-Удэ продолжат работу в штатном режиме. С 4 по 7 ноября детсады не работают в связи с праздничными днями, сообщили в Комитете по образованию администрации Улан-Удэ.⠀

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Школьники с 30 октября по 7 ноября уходят на плановые осенние каникулы.⠀







«У нас с 30 октября по 7 ноября вводятся ограничения без прямого закрытия деятельности. Какие ограничения? Это более широкое применение QR-кодов на входах в заведения общепита и торговли. Они открыты для вакцинированных людей, либо людей, переболевших коронавирусом за последние шесть месяцев и имеющих документ-подтверждение об этом или тех, кто имеет медицинский отвод. В целом, у нас прямого закрытия каких-либо предприятий, организации не предусматривается. Одно ограничение по банкетам – на период с 30 октября по 7 ноября банкеты и подобные мероприятия приостанавливаются», - пояснял глава республики Алексей Цыденов. С 1 по 3 ноября все муниципальные детские сады Улан-Удэ продолжат работу в штатном режиме. С 4 по 7 ноября детсады не работают в связи с праздничными днями, сообщили в Комитете по образованию администрации Улан-Удэ.⠀Школьники с 30 октября по 7 ноября уходят на плановые осенние каникулы.⠀ Как сообщал «Номер один» , в Бурятии прямой приостановки деятельности различных отраслей экономики не предусматривается. Режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября вводится для органов государственной и муниципальной власти.«У нас с 30 октября по 7 ноября вводятся ограничения без прямого закрытия деятельности. Какие ограничения? Это более широкое применение QR-кодов на входах в заведения общепита и торговли. Они открыты для вакцинированных людей, либо людей, переболевших коронавирусом за последние шесть месяцев и имеющих документ-подтверждение об этом или тех, кто имеет медицинский отвод. В целом, у нас прямого закрытия каких-либо предприятий, организации не предусматривается. Одно ограничение по банкетам – на период с 30 октября по 7 ноября банкеты и подобные мероприятия приостанавливаются», - пояснял глава республики Алексей Цыденов. Фото: egov-buryatia.ru

Фото: egov-buryatia.ru

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