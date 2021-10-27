В Бурятии построят две защитные дамбы

Одну возведут в Улан-Удэ, вторую – в Наушках





В Бурятии в следующем году начнется строительство защитных дамб в Улан-Удэ и Наушках. Также региону согласовано увеличение федеральной поддержки на охрану лесов от пожаров. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов по итогам заседания совета Дальневосточного федерального округа.

- В этом году республика стукнулась с наводнениями, у нас несколько тысяч участков и сотни домов попали под затопления. И конечно, люди с такой бедой столкнулись. Превентивные меры различные принимались, но все-таки уровень воды оказался выше многолетних значений. И понимаем, что мы вошли в период многоводья. И уже со следующего года в республике будет сроиться две дамбы – это защитная дамба в Улан-Удэ и дамба в городе Наушки. Проектно-сметная документация подготовлена, деньги выделены. Это большое движение вперед, давно и долго мы к этому шли. Наконец-то вопрос решился, начинается непосредственно работа, - рассказал Алексей Цыденов.Как сообщили в пресс-службе правительства республики, на инженерную защиту Улан-Удэ и Наушек Бурятии выделят 700 млн рублей.Также Алексей Цыденов сообщил, что Бурятия в этом году показала исторический минимум по возникновению лесных пожаров и площади, пройденной огнем.«Республика уже два года держит минимум по пожарной обстановке, в основном благодаря федеральной поддержке - нам выделяли средства на авиалесохрану. И на следующий год финансирование будет еще увеличено. Это позволит нам более качественно подготовиться к пожароопасному сезону. И я надеюсь, что мы удержим такие высокие показатели по низкой горимости и малой площади прохождения огнем», - сказал Алексей Цыденов.Как доложил Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, дополнительно к запланированным ранее 6 млрд рублей на тушение пожаров в 2022 году для всех регионов РФ будет выделено 8,2 млрд рублей. Из этих средств ДФО получит 3,4 млрд рублей. А в целом на охрану лесов от пожаров дальневосточным регионам предусмотрено почти 5,8 млрд рублей, что в 1,7 раза больше планового уровня текущего года.- Такого увеличения финансирования на охрану лесов не было последние десять лет. Поэтому 2022 год будет переходным. Губернаторы должны заранее, в начале года спланировать все мероприятия: вовремя начать, чтобы обучить парашютистов и десантников пожарных, вакцинировать их от клещевого энцефалита, законтрактовать авиацию, – сказал Александр Козлов.Фото: пресс-служба правительства Бурятии