Пес из Улан-Удэ сам доехал поездом до Москвы. Не зайцем

Он поставил рекорд самостоятельного путешествия по Транссибу, но не оставил имени для книг рекордов



Пес из Улан-Удэ поставил рекорд самостоятельного путешествия по Транссибу. Он благополучно добрался из Бурятии до Москвы на главном поезде Транссибирской магистрали «Россия» (Владивосток-Москва №1). Причем, не зайцем, а вполне законным пассажиром.



Дело в том, что с октября текущего года владельцы домашних животных могут отправлять своих питомцев в поездку без сопровождения любым пассажирским поездом, где есть багажное купе. Впервые этот сервис был запущен «Федеральной пассажирской компанией» в июле 2018 года, но распространялся только на ограниченный перечень поездов, сообщили в Восточно-Сибирском филиале ФПК.

Сейчас отправить питомца можно на любое расстояние. Перевозка животных оформляется в специализированных багажных кассах.



За весь период действия услуги со станций ВСЖД путешествие без хозяев совершили 264 домашних животных. В том числе с начала 2021 года – 109, в сентябре 2021 года – 15 питомцев.



Остался ли пёс из Улан-Удэ довольным своей поездкой до Москвы? Спросить, понятно, невозможно. Но у хозяев, отправивших его одного по железной дороге, претензий точно не было. Их имена защищены законом о персональных данных, а кличку пса железнодорожные скрижали не сохранили (на фото, увы, не он).



Впрочем, условия такой поездки известны. В течение всей поездки животное будет находиться в закрытой опломбированной клетке (контейнере) в багажном купе. Вместе с питомцем можно отправить в конверте сопроводительные документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную, паспорт), поилку с водой, кормушку и корм, одну игрушку, абсорбент для поддержания надлежащего санитарно-гигиенического состояния в клетке. За состоянием животного во время поездки будут наблюдать проводники пассажирских вагонов. При перевозке более суток кормушка и поилка должны крепиться к дверце клетки (контейнера). Предпочтительно, чтобы клетка чтобы клетка (контейнер) оборудовалась поддоном, выдвигаемым без открывания клетки (контейнера). Санитарный режим внутри клетки (контейнера) поддерживается только в клетках (контейнерах), оборудованных выдвижным поддоном.



К перевозке в качестве грузобагажа допускаются: мелкие домашние (комнатные) животные – кошки, лисы-феньки, собаки мелких пород; мелкие грызуны – белки, кролики декоративные, крысы серые декоративные, мыши домовые, нутрии, песчанки, свинки морские, хомяки, шиншиллы; ежи; еноты, норки, хорьки-фретки; птицы; мелкие неядовитые земноводные – аксолотли, квакши, лягушки шпорцевые, тритоны; пресмыкающиеся – игуаны, хамелеоны, черепахи красноухие, ящерицы. Они не должны угрожать жизни и здоровью пассажиров, работников перевозчика, не должны быть дикими, подопытными, грязными, иметь неприятный запах, демонстрировать угрожающее или беспокойное поведение.



К слову, все это не отменяет возможности совершить железнодорожное путешествие вместе со своей, например, собакой.



С более подробной информацией о правилах перевозки питомцев можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы»/«Перевозка домашних животных без сопровождения».



Фото: company.rzd.ru



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