В Улан-Удэ будут заменять «аварийные» деревья

Необходимость замены оценивает научно-технический совет по озеленению столицы Бурятии



В Улан-Удэ с момента старта в 2019 году проекта «Зеленый город» не только ежегодно высаживаются 26 тысяч саженцев, но и производится удаление аварийных деревьев. Таким образом, на одно удаленное дерево приходится 80 вновь высаженных. Эти данные обнародованы на заседании научно-технического совета по озеленению столицы Бурятии и Комитета городского хозяйства. Они провели совместное совещание по проблеме аварийных и больных деревьев, сообщили в комитете.





За три года действия муниципальной программы «Зеленый город», стартовавшей по инициативе мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова, городское лесничество высадило почти полтысячи деревьев-крупномеров с высотой ствола от 1,5-2 метров и сформировавшейся корневой системой. Приживаемость крупномеров достигает практически 100%. Сосны, березы, ели появились в городских парках, скверах, вдоль магистралей благодаря уникальной машине-пересадчику «Городского лесничества». Этим летом были высажены 120 берез и тополей в сквере «Радуга» и на улицах Тулаева, Иволгинская, Кабанская, Революции 1905 г. В прошлом году были высажены 144 дерева, а в 2019 - 229.



Также в Улан-Удэ за три года всажено более 80 тысяч саженцев кустарников и деревьев. По результатам контроля прошлых лет прижилось – 84 процента от общего числа. Город планирует улучшить показатели до 100 процентов благодаря разработкам научно-технического совета.



К сожалению, до разработки проекта «Зеленый город» уход за зелеными насаждениями в Улан-Удэ был нерегулярным и велся непрофильными учреждениями, а часто и вовсе отсутствовал. В связи с этим сейчас «Городское лесничество» столкнулось с проблемой поврежденных деревьев и кустарников. Наибольший процент из них приходится на тополя. Они поражены болезнями, вредителями, имеют расщепления коры, болеют раковыми заболеваниями, у большей части высохли вершины.



Виноваты выхлопные газы автомобилей. Деревья превращаются в своеобразный «фильтр» и, неминуемо угнетаясь, становятся хрупкими. Ко всему прочему, тополь - неустойчивая к ветровальной нагрузке порода. Если не удалять подобные аварийные деревья, то возникает серьезная угроза жизни, здоровью, имуществу горожан. Присутствует и фактор эстетики и гармонии: в прошлом большинство тополей изначально составляли аллейную посадку, которая в настоящее время нарушена.



«Нам всем нужно знать состояние всех деревьев в городе. И также нам надо сегодня понять, как наш город будет выглядеть через 10-15-20 лет. Ждем от вас предложений, идей, проектов по озеленению», - обратился в начале совещания к членам научного совета председатель Комитета городского хозяйства, заместитель мэра Сергей Гашев.



«Тополь совсем убирать не нужно из общего состава, так как у него много положительных качеств. Но больные деревья нужно удалять, чтобы они не заражали остальные. Очень ждем, когда запустится и заработает городской питомник. Также рекомендую не высаживать деревья рядом с трамвайными путями», - сказала Екатерина Воронина, преподаватель спецдисциплин лесотехнического отделения Бурятского лесопромышленного колледжа.



По оценке ученых, наиболее распространенным заболеванием ветвей является некроз. К негнилевым заболеваниям относятся деформации, слизетечение, рак и увядание. Увядание чаще всего является следствием сосудистых заболеваний. Среди них особенно распространены трахеомикозы, которые вызываются грибами, распространяющимися в сосудах и нарушающими их водопроводящие функции. Многие сосудистые заболевания распространяются насекомыми. Гнилевые болезни стволов встречаются преимущественно у старых деревьев. Они способствуют бурелому и образованию дуплистости.



«Мы готовы выезжать на места и проводить оценку состояния деревьев. В начале октября мы осмотрели 42 бальзамических тополей возле Гостиных рядов. Средний возраст деревьев составляет 55-60 лет. Жизненное состояние в целом характеризуется как поврежденное. У 76% деревьев наблюдается нарушения развития кроны и усыхание ветвей из-за поражений инфекционными патологиями стволов и других факторов. Мы рекомендовали произвести замену таких деревьев», - поделилась своим мнением Елена Коновалова, директор центра ландшафтного дизайна БГСХА, доцент кафедры лесоводства и лесоустройства.



Фото: КГХ Улан-Удэ



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