В Бурятии задержан сельский «бомбила», ранивший пассажира

Он попросил плату бензином и водкой, выпив которую стал отказываться от поездки





В Бурятии в полицию Кяхтинского района пришла информация из больницы о поступлении гражданина с колотым ранением грудной клетки. Сотрудники полиции начали выяснение обстоятельств получения им травмы и задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в республиканском МВД.

.

Предварительно установлено, что 28-летний молодой человек пострадал от рук 57-летнего жителя села Тамир. Незнакомые другу другу мужчины встретились в магазине соседнего села. Заявитель попросил незнакомца увезти его в город. Кяхту. Водитель согласился при условии, что потенциальный пассажир заправит машину и купит для него спиртное.



По пути мужчины начали распивать алкогольные напитки, потом водитель стал отказываться от дальнейшей поездки, ссылаясь на нежелательность встречи с сотрудниками ГИБДД (ранее он уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение). Впоследствии, в ходе одного из подобных разговоров, владелец машины острым предметом нанес удар в грудь попутчику, который в тот момент находился за рулем автомобиля.



Потерпевший не сразу понял, что произошло. Когда спустя несколько километров дышать стало труднее, он был доставлен злоумышленником в медпункт одного из сел, а оттуда – в центральную районную больницу Кяхты. Вред, причиненный его здоровью, оценен как тяжкий. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.



Возбуждено уголовное дело. Известно, что злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством своей супруги.



Фото: pixabay.com



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.