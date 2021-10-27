В Бурятии сотрудницу ФСИН наградили за смелость на пожаре

Ей удалось эвакуировать из огня оргтехнику, документы и даже служебный автомобиль



В Бурятии сотрудницу Бичурского филиала уголовно-исправительной инспекции республиканского управления УФСИН Валерию Вострокнутову наградили ведомственной медалью ФСИН России «За доблесть в службе» за смелые и решительные действия, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, сообщили в пресс-службе управления.







Награду героине вручил начальник УФСИН России по Республике Бурятия Сергей Кудрявцев. Руководитель регионального пенитенциарного ведомства поблагодарил Валерию Валерьевну за проявленную отвагу, пожелал успехов в службе и карьерного роста.



Отметим, что девушка проходит службу в УФСИН России по Бурятии с 2020 года, после окончания Вологодского института ФСИН России.



Фото: 03.fsin.gov.ru В Бурятии сотрудницу Бичурского филиала уголовно-исправительной инспекции республиканского управления УФСИН Валерию Вострокнутову наградили ведомственной медалью ФСИН России «За доблесть в службе» за смелые и решительные действия, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, сообщили в пресс-службе управления. Как сообщал «Номер один» , в августе текущего года старший инспектор Валерия Вострокнутова спасла имущество инспекции от пожара возникшего в здании, где располагался филиал. Ей удалось эвакуировать оргтехнику, документацию, личные дела осужденных и обвиняемых без изоляции от общества, а также - служебный автомобиль.Награду героине вручил начальник УФСИН России по Республике Бурятия Сергей Кудрявцев. Руководитель регионального пенитенциарного ведомства поблагодарил Валерию Валерьевну за проявленную отвагу, пожелал успехов в службе и карьерного роста.Отметим, что девушка проходит службу в УФСИН России по Бурятии с 2020 года, после окончания Вологодского института ФСИН России.Фото: 03.fsin.gov.ru

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.