Только каждый десятый россиянин готовится к локдауну

Мужчины запасают алкоголь, женщины покупают лекарства и делают стрижки



Лишь один из десяти россиян готовится к локдауну: мужчины закупают алкоголь и товары для ремонта, женщины делают стрижки и маникюр, сообщает портал



Двое из трех россиян не готовятся к нерабочим дням, когда будут закрыты торговые центры и развлекательные учреждения. Лишь каждый десятый начал приготовления. Судя по комментариям, в рамках подготовки россияне делают прививки от COVID-19, закупают продовольствие, готовятся к переходу на удаленку, копят деньги, планируют путешествия и поездки.



Мужчины готовятся к локдауну чуть активнее женщин (11 и 9% соответственно). В «джентльменский набор» помимо перечисленного выше входит закупка алкоголя и товаров для ремонта, а также завершение текущих дел на работе. Женщины покупают книги и лекарства, ищут онлайн-курсы и посещают салоны красоты.



Напомним, что





Фото: pixabay.com Лишь один из десяти россиян готовится к локдауну: мужчины закупают алкоголь и товары для ремонта, женщины делают стрижки и маникюр, сообщает портал SuperJob результаты своего опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.Двое из трех россиян не готовятся к нерабочим дням, когда будут закрыты торговые центры и развлекательные учреждения. Лишь каждый десятый начал приготовления. Судя по комментариям, в рамках подготовки россияне делают прививки от COVID-19, закупают продовольствие, готовятся к переходу на удаленку, копят деньги, планируют путешествия и поездки.Мужчины готовятся к локдауну чуть активнее женщин (11 и 9% соответственно). В «джентльменский набор» помимо перечисленного выше входит закупка алкоголя и товаров для ремонта, а также завершение текущих дел на работе. Женщины покупают книги и лекарства, ищут онлайн-курсы и посещают салоны красоты.Напомним, что в Бурятии прямой приостановки деятельности различных отраслей экономики не предусматривается , а вводится режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября для органов государственной и муниципальной власти. А также – начинают действовать QR-коды, отменяются банкеты и ночные посиделки в кафе.Так что, готовящиеся к локдауну все делают верно. Встретим незапланированные удлиненные ноябрьские каникулы навеселе и красивыми. Праздники все-таки…Фото: pixabay.com

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