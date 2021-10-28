В Улан-Удэ прокуратура борется с нелегальными ростовщиками

Фирмы выдают займы гражданам без разрешения на такую деятельность



Прокуратура Бурятии пресекла работу организаций, незаконно предоставляющих займы гражданам.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в Железнодорожном районе Улан-Удэ по постановлению прокурора индивидуальный предприниматель привлечена к административной ответственности в виде предупреждения за незаконную работу по предоставлению потребительских займов. По решению суда незаконная деятельность предпринимателя прекращена.



В Октябрьском и Советском районах Улан-Удэ на основании информации Сибирского главного управления Центробанка в суды направлены два иска о понуждении организаций исключить из своего наименования словосочетание «микрокредитная компания». Иски прокуроров удовлетворены.



Фото: «Номер один» Как сообщили в надзорном ведомстве, в Железнодорожном районе Улан-Удэ по постановлению прокурора индивидуальный предприниматель привлечена к административной ответственности в виде предупреждения за незаконную работу по предоставлению потребительских займов. По решению суда незаконная деятельность предпринимателя прекращена.В Октябрьском и Советском районах Улан-Удэ на основании информации Сибирского главного управления Центробанка в суды направлены два иска о понуждении организаций исключить из своего наименования словосочетание «микрокредитная компания». Иски прокуроров удовлетворены.Фото: «Номер один»

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