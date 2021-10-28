В Новой Бряни появился центр притяжения для всех жителей

На благоустройство сквера в течение четырех лет было выделено порядка 8 млн рублей

Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» у жителей села Новая Брянь появилось еще одно место для отдыха и проведения массовых мероприятий. На его благоустройство в течение четырех лет было выделено порядка восьми миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Минстроя Бурятии.В селе Новая Брянь завершилось благоустройство сквера, расположенного рядом с Домом культуры. Территорию облагораживают на протяжении четырех лет. Все это время за благоустройство именно этого объекта голосуют сами жители. Здесь уже появились детские городки, скейт-зона, спортивная площадка, стенды на которых расположена история села.«Мы стараемся учитывать мнение людей, все работы согласованы с жителями. В этом году на территории мы сделали необычную детскую песочницу под навесом для малышей и поставили скульптуру «Семья». Здесь любят отдыхать и взрослые, и дети, поэтому этот сквер стал центром притяжения для всех жителей Новой Бряни»,- рассказал глава сельского поселения Новобрянское Виктор Козулин.На благоустройство объекта за счет программы «Формирование комфортной городской среды» было выделено порядка 8 миллионов рублей.Министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин отметил, что на этом благоустройство сквера не заканчивается. Онлайн жители села Новая Брянь проголосовали за благоустройство входной группы в сквер.«На будущий год жители села решили сделать асфальтирование перед Домом культуры и новое ограждение, тем самым облагородить входную зону в сквер», - рассказал министр.В следующем году планируется благоустроить 93 общественные территории по всей республике. На эти цели за счет федерального проекта «Формирование комфортной городской сред» национального проекта «Жилье и городская среда» будет выделено более 100 миллионов рублей.Фото: пресс-служба Минстроя Бурятии