В Бурятии суточный прирост «короны» достиг 165 случаев

В стационарах республики получают лечение более 900 больных COVID-19



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 62 641. Это на 165 случаев больше, чем было в среду. Из них 47% (29 689) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 972 человека, за последние сутки – четверо (трое из них - старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 141 человек обследован по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 10 967 человек.



В стационарах получают лечение 909 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 712. В отделениях реанимации находится 103 пациента (из них старше 65 лет – 53), на ИВЛ –50 пациентов (из них старше 65 – 31), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 41.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1100 коек: занято – 909, свободно – 191 койка. Занятость коечного фонда составляет 82,6%.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2 837 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 54 632 (+241) человек.



За сутки проведено исследований от 4 458 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 598 893 исследований.



Завершили вакцинацию 303 255 человек.



Фото: pixabay.com



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