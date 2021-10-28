В Бурятии огнеборец стал "Папой года"

Элбэк Раднаев - начальник караула пожарной части №32 18-го Курумканского отряда ГПС



В Бурятии огнеборец Элбэк Раднаев стал победителем республиканского конкурса «Папа года-2021».



После успешного прохождения первого этапа конкурса, Элбэк Раднаев попал во второй этап, где о традициях и семейных взаимоотношениях рассказал в эссэ и видеоролике. Далее портфолио участника направили на оценку республиканскому жюри. Всего во втором этапе конкурса участвовали победители 17 районов со всей Бурятии.



25 октября были подведены итоги. Пройдя жесткую конкуренцию, Элбэк Раднаев стал победителем конкурса «Папа года-2021».



"Республиканское агентство ГО и ЧС поздравляет с победой Элбэка Енхобоевича, его жену Ларису Баировну, детей Ксению и Аюра, а также коллектив 18-го Курумканского отряда ГПС РБ, который помогал и поддерживал своего коллегу", - сообщили в пресс-службе ведомства.



Фото: пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС



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