Жителей Бурятии предупредили о наказании за использование чужого QR-кода

По словам главы Роспотребнадзора, за это грозит административная ответственность





Главный санитарный врач Бурятии Сергей Хангареев выступил с обращением к жителям республики. В нем он сообщил, что эпидситуация по COVID-19 остается напряженной, заболеваемость растет.

«С 30 октября по 07 ноября в стране объявлены нерабочие дни. В этот период будет осуществляться допуск в общественные места по QR-кодам. Именно поэтому предпринимателям важно организовать и проконтролировать работу пропускной системы, чтобы всё четко исполнялось согласно указу главы нашей республики. При этом важно знать, что использование чужого QR-кода будет расцениваться как административное правонарушение. Поэтому я прошу отнестись к этому со всей серьезностью», - заявил Сергей Ханхареев.Также руководитель Роспотребнадзора Бурятии настоятельно попросил граждан не расслабляться и соблюдать все меры профилактики: обязательно носить защитные маски, соблюдать дистанцию, ограничивать свои контакты.«Я рекомендую избегать мест массового скопления людей, а больше времени проводить с семьей», - призвал Сергей Ханхареев.Фото: Роспотребнадзор Бурятии